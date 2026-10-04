TSE informou que 1.543 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas - Paulo Pinto / Agência Brasil

TSE informou que 1.543 urnas eletrônicas precisaram ser substituídasPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 04/10/2026 17:57 | Atualizado 04/10/2026 18:37

O horário de votação nas eleições 2026 terminou às 17h, no horário de Brasília, em todo o país, neste domingo (4). Os eleitores que ainda estavam na fila dentro do horário estipulado puderam permanecer no local e votar. Nesses casos, a votação segue até que o último eleitor seja atendido.





As eleições ocorreram dentro da normalidade, apesar do registro de algumas intercorrências ao longo deste domingo. Em diferentes regiões, eleitores relataram demora de até três horas para votar. Segundo o TSE, no entanto, o tempo médio estimado para que cada eleitor registre seus votos é de cerca de um minuto e meio.



Nesta eleição, cada eleitor precisou escolher seis candidatos, nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República. No caso do Senado, o candidato escolhido para a primeira vaga não pode ser repetido na segunda. Apesar da permanência de eleitores nas filas , o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início à apuração dos votos às 17h . Nas seções em que a votação se estendeu além do horário previsto, a urna será encerrada somente após o último eleitor registrar o voto.As eleições ocorreram dentro da normalidade, apesar do registro de algumas intercorrências ao longo deste domingo. Em diferentes regiões, eleitores relataram demora de até três horas para votar. Segundo o TSE, no entanto, o tempo médio estimado para que cada eleitor registre seus votos é de cerca de um minuto e meio.Nesta eleição, cada eleitor precisou escolher seis candidatos, nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República. No caso do Senado, o candidato escolhido para a primeira vaga não pode ser repetido na segunda.

Urnas

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, disse neste domingo (4) não haver grandes obstáculos ou ocorrências durante a realização das eleições deste ano. Ele destacou que não há registro de grandes problemas com o sistema eletrônico de votação, ainda que 1.121 urnas tenham precisado ser substituídas em todo o país, o equivalente a 0,2% dos 499.248 equipamentos empregadas na votação. “Não há votação manual no país”, afirmou Nunes Marques.

Os maiores problemas ocorreram no Paraná, apontou o presidente do TSE, estado que foi atingido por fortes chuvas e ventos na manhã deste domingo, com o registro de queda de energia em 140 municípios.

No estado do Rio de janeiro, 224 urnas eletrônicas foram substituídas. Esse quantitativo representa 0,53% do total de urnas utilizadas pelo TRE-RJ.

Prisões, apreensões e investigações

foram registradas 793 ocorrências em todo o país, segundo o boletim da Operação de Segurança das Eleições 2026, divulgado às 18h pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Do total, 736 foram classificadas como crimes eleitorais. O levantamento também contabiliza crimes comuns, ocorrências envolvendo candidatos e situações registradas em locais de votação e apuração.



Entre as ocorrências, a boca de urna aparece na primeira posição, com 243 registros, correspondentes a 30,6% do total. Em seguida está a propaganda eleitoral irregular, com 239 casos (30,1%), e a compra de votos ou corrupção eleitoral, que somou 94 ocorrências (11,9%).



Também foram registrados 42 classificados como outros crimes eleitorais, 35 casos de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral e 33 ocorrências de desordem que prejudicou os trabalhos eleitorais. Houve ainda 23 registros relacionados à violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.

O Rio de Janeiro contabilizou 13 ocorrências, segundo o boletim, número que coloca o estado na 18ª posição entre as unidades da Federação listadas no levantamento.

A maior parte das ocorrências foi registrada em Minas Gerais (71), no Rio Grande do Sul (57) e em Paraná (51). A maioria dos crimes eleitorais está relacionada à propaganda irregular (202) e boca de urna (180).

A operação de segurança também contabilizou 5.557 apreensões de material de campanha, além de 13 veículos e quatro armas. O valor em dinheiro apreendido chegou a R$ 108.560.

Mortes durante a votação

Ao menos quatro pessoas morreram durante a votação do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 neste domingo (4). As ocorrências foram registradas em Manaus (AM), Cupira (PE), Campo Grande (MS) e Rio de Janeiro (RJ).

No Rio de Janeiro, um eleitor de 62 anos morreu após passar mal depois de votar na Escola Municipal República da Colômbia, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. O homem sofreu um mal súbito. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram reanimá-lo, mas a morte foi constatada às 12h43.



Em Cupira, no Agreste Central de Pernambuco, José Roberto da Silva, de 68 anos, morreu após passar mal dentro de uma seção eleitoral na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, uma equipe do Samu foi acionada, mas o homem já estava morto dentro da cabine de votação quando os socorristas chegaram.



Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Maria de Lourdes Costa, de 71 anos, morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar. Ela estava acompanhada do marido e da filha quando apresentou mal-estar. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a eleitora foi encaminhada para um hospital, mas não resistiu.



Em Manaus, um eleitor morreu após sofrer um ataque cardíaco enquanto aguardava para votar na Escola Padre Pedro Gislandy. Até o momento, o nome e a idade da vítima não foram divulgados. Segundo informações da Agência Brasil, o homem passou mal enquanto aguardava para votar.

Eleição no exterior

Os primeiros resultados da votação para presidente entre brasileiros que vivem no exterior mostram vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na maioria dos países com apuração consolidada até o momento. Segundo levantamento de boletins de urna realizado pelo g1 e conferido com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista venceu em 27 dos 36 países analisados. Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em nove.

Entre os países onde Lula venceu estão Alemanha, Austrália, China, França, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Líbano, Nova Zelândia, Palestina e Síria. Na Alemanha, o petista recebeu 5.408 votos, contra 1.320 de Flávio. Na França, foram 8.974 votos para Lula e 1.776 para o candidato do PL. Na Espanha, Lula somou 7.063 votos, enquanto Flávio teve 3.297.



A maior vantagem proporcional de Lula entre os resultados destacados ocorreu na Palestina, onde recebeu 1.078 votos, contra 46 de Flávio. Na Síria, o petista teve 97 votos, enquanto o adversário recebeu sete.

Flávio Bolsonaro venceu em países como Japão, Israel, Emirados Árabes Unidos, Catar, Filipinas, Grécia, Moçambique, Tailândia e Taiwan. O principal destaque é o Japão, que concentra um dos maiores eleitorados brasileiros no exterior.