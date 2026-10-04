Lula vence em mais países, mas Flávio lidera no Japão - Reprodução / X

Lula vence em mais países, mas Flávio lidera no JapãoReprodução / X

Publicado 04/10/2026 17:00

Os primeiros resultados da votação para presidente entre brasileiros que vivem no exterior mostram vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na maioria dos países com apuração consolidada até o momento. Segundo levantamento de boletins de urna realizado pelo g1 e conferido com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista venceu em 27 dos 36 países analisados. Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em nove.

No total de votos considerados nesse recorte, Lula também aparece na liderança, com 53.746 votos, contra 40.914 de Flávio Bolsonaro. Os números ainda são parciais e não correspondem à totalização oficial da votação no exterior.



Entre os países onde Lula venceu estão Alemanha, Austrália, China, França, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Líbano, Nova Zelândia, Palestina e Síria. Na Alemanha, o petista recebeu 5.408 votos, contra 1.320 de Flávio. Na França, foram 8.974 votos para Lula e 1.776 para o candidato do PL. Na Espanha, Lula somou 7.063 votos, enquanto Flávio teve 3.297.



A maior vantagem proporcional de Lula entre os resultados destacados ocorreu na Palestina, onde recebeu 1.078 votos, contra 46 de Flávio. Na Síria, o petista teve 97 votos, enquanto o adversário recebeu sete.





Flávio tem forte vantagem no Japão





Flávio Bolsonaro venceu em países como Japão, Israel, Emirados Árabes Unidos, Catar, Filipinas, Grécia, Moçambique, Tailândia e Taiwan. O principal destaque é o Japão, que concentra um dos maiores eleitorados brasileiros no exterior.



No país asiático, Flávio recebeu 24.601 votos, contra 5.222 de Lula no levantamento. O candidato do PL ficou com 71,59% dos votos válidos, enquanto o petista registrou 15,20%. A diferença entre os dois candidatos no Japão ultrapassou 19 mil votos.



Em Israel, Flávio também teve ampla vantagem, com 523 votos, contra 92 de Lula. Nos Emirados Árabes Unidos, foram 659 votos para o candidato do PL e 469 para o petista. Na Austrália, por outro lado, Lula venceu com 4.562 votos, contra 2.579 de Flávio.



A votação brasileira no exterior ocorre apenas para presidente e vice-presidente. Segundo o TSE, 918.876 brasileiros estão aptos a votar fora do país, com urnas instaladas em 186 cidades de 134 países. Estados Unidos, Portugal e Japão estão entre os locais com maior concentração de eleitores.



O resultado oficial da votação no exterior começou a ser divulgado pelo TSE após as 17h deste domingo (4), no horário de Brasília. Países com apuração ainda incompleta, como a Índia, não entram na comparação dos resultados consolidados.