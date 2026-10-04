Geraldo Alckmin, vice na chapa, acompanhou Lula durante voto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista - Rodilei Morais / Fotoarena / Estadão Conteúdo

Geraldo Alckmin, vice na chapa, acompanhou Lula durante voto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista Rodilei Morais / Fotoarena / Estadão Conteúdo

Publicado 04/10/2026 10:15 | Atualizado 04/10/2026 10:34

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (4) na Escola Estadual João Firmino Correia, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele chegou ao local por volta das 9h15, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) e das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).





Sem mencionar diretamente Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário na corrida eleitoral, Lula afirmou em discurso que o País "não irá para frente" com um "miliciano" no poder e fez críticas aos escândalos do caso Master.



"O Brasil não irá pra frente facilitando a venda de armas, o Brasil irá pra frente facilitando a distribuição de livros didáticos nas escolas. O Brasil não irá pra frente com miliciano. O Brasil não irá pra frente com essa orgia que se faz em torno da quadrilha do banco Master", afirmou aos jornalistas. LEIA MAIS: Com discurso citando liberdade, Flávio Bolsonaro vota no Rio Sem mencionar diretamente Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário na corrida eleitoral, Lula afirmou em discurso que o País "não irá para frente" com um "miliciano" no poder e fez críticas aos escândalos do caso Master."O Brasil não irá pra frente facilitando a venda de armas, o Brasil irá pra frente facilitando a distribuição de livros didáticos nas escolas. O Brasil não irá pra frente com miliciano. O Brasil não irá pra frente com essa orgia que se faz em torno da quadrilha do banco Master", afirmou aos jornalistas.





O petista disse que considera este domingo como "um dia glorioso para o Brasil", que definirá a escolha do povo entre o fortalecimento da democracia ou a barbárie.



"Hoje nós vamos definir uma nova página da história desse país. O que está em jogo é a definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o positivismo e o negacionismo, entre o desenvolvimento e o atraso, entre o desenvolvimento econômico e retrocesso", defendeu o candidato. LEIA MAIS: Datafolha: Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, 42%, no 1º turno O petista disse que considera este domingo como "um dia glorioso para o Brasil", que definirá a escolha do povo entre o fortalecimento da democracia ou a barbárie."Hoje nós vamos definir uma nova página da história desse país. O que está em jogo é a definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o positivismo e o negacionismo, entre o desenvolvimento e o atraso, entre o desenvolvimento econômico e retrocesso", defendeu o candidato.





Lula pediu pela mobilização e pelo comparecimento dos eleitores, inclusive os que possuem acima de 70 anos e não têm obrigação de votar. O candidato disse que aceitará o resultado das eleições independentemente do resultado, mas destacou que está "certo" de que será vitorioso.



"O povo é soberano e o resultado do povo será acatado por todos os 215 milhões de brasileiros. Eu estou muito confiante, não só pelo governo que fizemos, mas pelo trabalho que realizamos durante a campanha. Estou certo de que nós fizemos uma participação a nível nacional muito grande e estou certo de nós vamos ganhar essas eleições."



"Nós fizemos muito, mas é preciso fazer muito mais, porque são 500 anos de atraso. E você não resolve 500 anos em 10, 15 ou 20 anos. É preciso de muito tempo para consertar esse país", concluiu.

LEIA MAIS: Propaganda de Lula associa eleição de Flávio a avanço de milícias Lula pediu pela mobilização e pelo comparecimento dos eleitores, inclusive os que possuem acima de 70 anos e não têm obrigação de votar. O candidato disse que aceitará o resultado das eleições independentemente do resultado, mas destacou que está "certo" de que será vitorioso."O povo é soberano e o resultado do povo será acatado por todos os 215 milhões de brasileiros. Eu estou muito confiante, não só pelo governo que fizemos, mas pelo trabalho que realizamos durante a campanha. Estou certo de que nós fizemos uma participação a nível nacional muito grande e estou certo de nós vamos ganhar essas eleições.""Nós fizemos muito, mas é preciso fazer muito mais, porque são 500 anos de atraso. E você não resolve 500 anos em 10, 15 ou 20 anos. É preciso de muito tempo para consertar esse país", concluiu.

Apuração

Lula acompanha, a partir das 16h, a apuração do primeiro turno das eleições no Renaissance São Paulo Hotel, nas proximidades da Avenida Paulista, na zona oeste da capital. Ele discursará após os resultados.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa