Campanha de Lula disse que Flávio nasceu com 'destino' de 'enriquecer às custas do povo' - Reprodução

Campanha de Lula disse que Flávio nasceu com 'destino' de 'enriquecer às custas do povo'Reprodução

Publicado 03/10/2026 10:07





"A história de um homem que já nasceu com o destino traçado, herdar o esquema do pai e enriquecer às custas do povo. Mas também é uma história sobre perigo, o perigo de o salário e a aposentadoria diminuírem, dos preços voltarem a disparar, perigo de as milícias e o tráfico de drogas tomarem conta do País, de roubarem nossas riquezas e deixarem a gente para trás", diz a propaganda do PT. Uma propaganda do PT veiculada nas redes sociais na noite desta sexta-feira (2), subiu o tom de ataques contra o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) . A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que, se Flávio for eleito, as milícias e o tráfico de drogas dominarão o País, além da redução dos salários e das aposentadorias e uma disparada nos preços nos mercados."A história de um homem que já nasceu com o destino traçado, herdar o esquema do pai e enriquecer às custas do povo. Mas também é uma história sobre perigo, o perigo de o salário e a aposentadoria diminuírem, dos preços voltarem a disparar, perigo de as milícias e o tráfico de drogas tomarem conta do País, de roubarem nossas riquezas e deixarem a gente para trás", diz a propaganda do PT.

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"Você quer isso de volta? A saúde e a educação atacadas, o salário e a aposentadoria congelados, os preços disparando, os empregos sumindo e a fome de volta. Bolsonaros nunca mais", completa a inserção.



A propaganda do PT também acusa Flávio de ter sido um funcionário fantasma em Brasília antes de ele ser eleito deputado estadual do Rio em 2003.



"Seu primeiro emprego, arranjado pelo pai, foi de funcionário fantasma em Brasília. Ele tinha um cargo de 40 horas por semana, mas não trabalhava nenhuma porque fazia faculdade e estágio presenciais no Rio de Janeiro", diz a inserção.



O PT também disse na propaganda que Flávio sempre foi "ligado às milícias" citando o caso da homenagem feita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), proposta por Flávio em 2005. "Você quer isso de volta? A saúde e a educação atacadas, o salário e a aposentadoria congelados, os preços disparando, os empregos sumindo e a fome de volta. Bolsonaros nunca mais", completa a inserção.A propaganda do PT também acusa Flávio de ter sido um funcionário fantasma em Brasília antes de ele ser eleito deputado estadual do Rio em 2003."Seu primeiro emprego, arranjado pelo pai, foi de funcionário fantasma em Brasília. Ele tinha um cargo de 40 horas por semana, mas não trabalhava nenhuma porque fazia faculdade e estágio presenciais no Rio de Janeiro", diz a inserção.O PT também disse na propaganda que Flávio sempre foi "ligado às milícias" citando o caso da homenagem feita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), proposta por Flávio em 2005.