Presidente Lula foi entrevistado no canal Cosmo Política, no Youtube, nesta quarta-feira Redes sociais / Reprodução
"Qual o compromisso com qualquer seriedade que esse cara Flávio tem? Nenhuma, ele não tem biografia, nunca trabalhou na vida. Ele foi eleito vereador com 21 anos de idade, já apoiado pelo crime organizado do Rio de Janeiro, pelos milicianos e nunca mais parou", disse Lula.
Jair Bolsonaro
Lula ainda disse que fica "com pena" quando vê que, quanto mais graduada e instruída a pessoa é, mais ela é conservadora. "Quando vejo um cara com diploma universitário, economista, cientista, votar no Bolsonaro, eu fico pensando, o que esse cara espera da vida? O que esse cara aprendeu de política na vida?", questionou.
Emendas parlamentares
Agências reguladoras
Fundo eleitoral
"Acho que levou os partidos políticos a uma coisa chamada promiscuidade. se depender da minha vontade pessoal, vou trabalhar para acabar com isso os fundos", disse Lula, acrescentando que, por isso, é favorável a uma nova reforma política no País.
Lula diz que endividamento da população tem impacto de ''novos hábitos de consumo'' e bets
"Eu acho que essas dívidas estão ligadas aos novos hábitos de consumo da sociedade e está ligada a tal das bets. As bets retiraram desse País 1% do PIB, R$ 141 bilhões. Pagou R$ 10 bilhões de imposto para o governo e o restante levou para fora", disse Lula.
Ele afirmou também que sempre indicou que acabaria com as bets caso a regulação, feita no início deste terceiro mandato, não desse certo.
Lula também mencionou que chegou a emprestar R$ 24 mil a um "auxiliar endividado", mas ele não foi questionado sobre mais detalhes.
O presidente disse também que, além de tentar diminuir as dívidas da população, é preciso manter o aumento do salário mínimo, controlar a inflação e tentar diminuir a inflação de alimentos.
É preciso continuar controlando inflação e perseguindo meta, reitera Lula
"Então é bom que as pessoas queiram mais, e é bom que a gente se prepare para atender o que as pessoas querem mais", disse Lula em entrevista a youtubers progressistas exibida no canal do Youtube Cosmo Política.
Nesse sentido, o presidente da República lembrou que a inflação dos alimentos no governo de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), teve alta acumulada acima de 50% em quatro anos e hoje está em 13%.
Ele reconheceu, porém, que muitos produtos ainda estão caros. "Obviamente que a coisa está cara porque, quando você baixa a inflação, os preços que estavam altos muitas vezes não acompanham", disse.
''Não quero um país em que as pessoas dependam do Bolsa Família''
"Eu não quero um País em que as pessoas dependam de um Bolsa Família. Quero um País em que as pessoas tenham um bom emprego de qualidade e não precisem do Bolsa Família. Agora, enquanto elas não conquistarem, vai ter um Bolsa Família", disse Lula durante entrevista com influenciadores de esquerda exibida pelo canal do YouTube Cosmo Política.
Ele reforçou que quer que o Brasil se transforme em uma nação de "bem-estar social elevado" e que todos os trabalhadores "ganhem decentemente".
Lula diz que está fazendo levantamento sobre quem desrespeita religiões
"Já teve um imbecil que chutou Nossa Senhora Aparecida. Agora estamos fazendo um levantamento de gente que desrespeita outras religiões. O ideal é a gente respeitar todas as religiões, a gente respeita a religião católica, respeita os evangélicos, respeita a religião de matrizes africana. Ninguém é melhor do que ninguém", declarou Lula.
A fala de Lula ocorre diante da repercussão da notícia falsa de que o senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, vai retirar a condição de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida. Flávio nega.
Assim como de costume em aparições desde a repercussão da polêmica, Lula apareceu com uma imagem católica procurando se aproximar do grupo religioso. Ele recebeu dos entrevistadores uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, vinda de Manaus.