Vorcaro visitou os estúdios do 'Domingão com Huck' em 2024; os dois já tinham contato desde 2023 - Reprodução

Vorcaro visitou os estúdios do 'Domingão com Huck' em 2024; os dois já tinham contato desde 2023Reprodução

Publicado 30/09/2026 13:19

A Polícia Federal encontrou uma série de mensagens no celular de Daniel Vorcaro que demonstram uma relação de negócios e uma amizade próxima do ex-banqueiro e o apresentador Luciano Huck, da TV Globo. Os dois começaram a conversar dois anos antes de o dono do Banco Master ser preso pela primeira vez.





A informação foi divulgada pela coluna Radar, da revista Veja. Embora não haja ilegalidade nas conversas, as mensagens demonstram como o ex-banqueiro também buscou aliados na emissora para seus negócios.



"Bom te encontrar pessoalmente hoje. Nos devemos um papo. Abração", enviou Huck a Vorcaro em 5 de novembro de 2023. "Fala, amigo. Bom demais te ver. Foi bacana hoje", respondeu o ex-banqueiro. "Muito", completou o apresentador.



De acordo com o material encontrado pela PF, a partir daquele dia, Vorcaro e Huck mantiveram uma relação de amizade, com encontros e jantares tanto no Brasil como em outros países. As mensagens mostram que eles conversavam sobre a parceria comercial, mas havia ainda uma troca contínua de favores pessoais. Leia mais! Pai de Vorcaro pede soltura a Mendonça com apelo religioso A informação foi divulgada pela coluna Radar, da revista Veja. Embora não haja ilegalidade nas conversas, as mensagens demonstram como o ex-banqueiro também buscou aliados na emissora para seus negócios."Bom te encontrar pessoalmente hoje. Nos devemos um papo. Abração", enviou Huck a Vorcaro em 5 de novembro de 2023. "Fala, amigo. Bom demais te ver. Foi bacana hoje", respondeu o ex-banqueiro. "Muito", completou o apresentador.De acordo com o material encontrado pela PF, a partir daquele dia, Vorcaro e Huck mantiveram uma relação de amizade, com encontros e jantares tanto no Brasil como em outros países. As mensagens mostram que eles conversavam sobre a parceria comercial, mas havia ainda uma troca contínua de favores pessoais.

Relação comercial



Os dois também teriam conversado sobre tratativas com executivos e articulações de acordos de mídia com a Globo. Segundo o apresentador, a parceria rendeu R$ 83 milhões em mídia para a emissora e R$ 26 milhões ao próprio Huck em um "contrato pessoal".



A verba esteve relacionada ao patrocínio de Vorcaro, por meio do Will Bank, ao programa "Domingão com Huck", comandado pelo apresentador aos domingos na emissora. As trocas de mensagens teriam tido início em abril de 2024, após o encontro entre os dois.



"Boa conversa ontem. Cabeça pensando muito aqui. Bora seguir construindo ideias", escreveu Huck. "Gostei demais também! Vamos avançar!", respondeu Vorcaro.



A todo o momento, de acordo com as mensagens, o apresentador demonstrava animação com a parceria. "Vai dar samba. Vamos fazer muito barulho", escreveu Huck no primeiro semestre de 2024.



Em 29 de outubro daquele ano, eles conversaram sobre as negociações com a Globo após um jantar.



"Valeu pelo jantar e, principalmente, pela conversa e confiança. Tenho certeza de que estamos começando um capítulo relevante na construção de uma marca que os brasileiros vão admirar. E, mais do que isso, uma amizade que irá gerar excelentes frutos em muitas frentes. Te mando notícias ao longo do dia sobre a Globo", escreveu Huck.



Em dezembro de 2024, o apresentador ainda conversava sobre o contrato com a emissora. "Hoje testei mais uma vez seu nome em alto escalão. Quando der, me dá um toque e falamos", disse.

Relação pessoal







Em maio daquele ano, quando Madonna se apresentou gratuitamente na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, Huck convidou Vorcaro para uma festa privada após o show.



"Belê? Você tá no Rio? Vem ao show da Madonna? Pergunto porque tô organizando um after show para ela", perguntou o apresentador. Vorcaro, no entanto, não aceitou o convite, pois estava a caminho dos Estados Unidos para acompanhar o GP de Fórmula 1



Naquele mesmo mês, durante a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, o apresentador chegou a pedir emprestado um dos aviões de Vorcaro para que pudesse viajar até o estado.



No mesmo ano, o ex-banqueiro também emprestou sua aeronave que levou Huck para a Polônia, quando ele entrevistou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Pelo empréstimo, o apresentador propôs uma troca de horas na aeronave em que tinha sociedade com Vorcaro, o G550.



As conversas entre os dois também mostram que Huck ajudou Vorcaro e sua família a ter acesso a um atendimento VIP, passeios e reservas em restaurantes durante a estadia deles na Disney, em Orlando, nos EUA.



O apresentador ainda chegou a aconselhar o ex-banqueiro a assumir o controle da narrativa de sua própria história e marca nas redes sociais e na imprensa. "Sigo insistindo que você tem que tomar as redes da sua narrativa. Senão farão isso por você e não é bom", afirmou.



Em outro momento, Huck também convidou Vorcaro para uma noite de pizza na casa dele com Ronaldo Fenômeno. O ex-banqueiro não respondeu.



"Tudo belê? Na segunda o Ronaldo [Fenômeno] vai estar no Rio. Vou fazer uma pizza em casa para ele. Se animar e quiser se juntar à mesa. Será mega bem-vindo. Precisamos começar a construir esta candidatura à CBF”, disse o apresentador. O ex-banqueiro e o apresentador também foram sócios numa aeronave. "Daniel, na paz? Valeu hoje pelo apoio. Salvou o dia. Nosso avião já volta na segunda. Sigo esperando poder retribuir as gentilezas. Estou buscando um sócio para o G550 (o avião Gulfstream G550). Se te interessar, bora falar", escreveu Huck em fevereiro de 2024. "Vamos conversar", disse Vorcaro.Em maio daquele ano, quando Madonna se apresentou gratuitamente na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, Huck convidou Vorcaro para uma festa privada após o show."Belê? Você tá no Rio? Vem ao show da Madonna? Pergunto porque tô organizando um after show para ela", perguntou o apresentador. Vorcaro, no entanto, não aceitou o convite, pois estava a caminho dos Estados Unidos para acompanhar o GP de Fórmula 1 em Miami Naquele mesmo mês, durante a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, o apresentador chegou a pedir emprestado um dos aviões de Vorcaro para que pudesse viajar até o estado.No mesmo ano, o ex-banqueiro também emprestou sua aeronave que levou Huck para a Polônia, quando ele entrevistou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Pelo empréstimo, o apresentador propôs uma troca de horas na aeronave em que tinha sociedade com Vorcaro, o G550.As conversas entre os dois também mostram que Huck ajudou Vorcaro e sua família a ter acesso a um atendimento VIP, passeios e reservas em restaurantes durante a estadia deles na Disney, em Orlando, nos EUA.O apresentador ainda chegou a aconselhar o ex-banqueiro a assumir o controle da narrativa de sua própria história e marca nas redes sociais e na imprensa. "Sigo insistindo que você tem que tomar as redes da sua narrativa. Senão farão isso por você e não é bom", afirmou.Em outro momento, Huck também convidou Vorcaro para uma noite de pizza na casa dele com Ronaldo Fenômeno. O ex-banqueiro não respondeu."Tudo belê? Na segunda o Ronaldo [Fenômeno] vai estar no Rio. Vou fazer uma pizza em casa para ele. Se animar e quiser se juntar à mesa. Será mega bem-vindo. Precisamos começar a construir esta candidatura à CBF”, disse o apresentador.

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