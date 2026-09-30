Vorcaro visitou os estúdios do 'Domingão com Huck' em 2024; os dois já tinham contato desde 2023Reprodução
A informação foi divulgada pela coluna Radar, da revista Veja. Embora não haja ilegalidade nas conversas, as mensagens demonstram como o ex-banqueiro também buscou aliados na emissora para seus negócios.
"Bom te encontrar pessoalmente hoje. Nos devemos um papo. Abração", enviou Huck a Vorcaro em 5 de novembro de 2023. "Fala, amigo. Bom demais te ver. Foi bacana hoje", respondeu o ex-banqueiro. "Muito", completou o apresentador.
De acordo com o material encontrado pela PF, a partir daquele dia, Vorcaro e Huck mantiveram uma relação de amizade, com encontros e jantares tanto no Brasil como em outros países. As mensagens mostram que eles conversavam sobre a parceria comercial, mas havia ainda uma troca contínua de favores pessoais.
Relação comercial
A verba esteve relacionada ao patrocínio de Vorcaro, por meio do Will Bank, ao programa "Domingão com Huck", comandado pelo apresentador aos domingos na emissora. As trocas de mensagens teriam tido início em abril de 2024, após o encontro entre os dois.
"Boa conversa ontem. Cabeça pensando muito aqui. Bora seguir construindo ideias", escreveu Huck. "Gostei demais também! Vamos avançar!", respondeu Vorcaro.
A todo o momento, de acordo com as mensagens, o apresentador demonstrava animação com a parceria. "Vai dar samba. Vamos fazer muito barulho", escreveu Huck no primeiro semestre de 2024.
Em 29 de outubro daquele ano, eles conversaram sobre as negociações com a Globo após um jantar.
"Valeu pelo jantar e, principalmente, pela conversa e confiança. Tenho certeza de que estamos começando um capítulo relevante na construção de uma marca que os brasileiros vão admirar. E, mais do que isso, uma amizade que irá gerar excelentes frutos em muitas frentes. Te mando notícias ao longo do dia sobre a Globo", escreveu Huck.
Em dezembro de 2024, o apresentador ainda conversava sobre o contrato com a emissora. "Hoje testei mais uma vez seu nome em alto escalão. Quando der, me dá um toque e falamos", disse.
Relação pessoal
Em maio daquele ano, quando Madonna se apresentou gratuitamente na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, Huck convidou Vorcaro para uma festa privada após o show.
"Belê? Você tá no Rio? Vem ao show da Madonna? Pergunto porque tô organizando um after show para ela", perguntou o apresentador. Vorcaro, no entanto, não aceitou o convite, pois estava a caminho dos Estados Unidos para acompanhar o GP de Fórmula 1 em Miami.
Naquele mesmo mês, durante a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, o apresentador chegou a pedir emprestado um dos aviões de Vorcaro para que pudesse viajar até o estado.
No mesmo ano, o ex-banqueiro também emprestou sua aeronave que levou Huck para a Polônia, quando ele entrevistou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Pelo empréstimo, o apresentador propôs uma troca de horas na aeronave em que tinha sociedade com Vorcaro, o G550.
As conversas entre os dois também mostram que Huck ajudou Vorcaro e sua família a ter acesso a um atendimento VIP, passeios e reservas em restaurantes durante a estadia deles na Disney, em Orlando, nos EUA.
O apresentador ainda chegou a aconselhar o ex-banqueiro a assumir o controle da narrativa de sua própria história e marca nas redes sociais e na imprensa. "Sigo insistindo que você tem que tomar as redes da sua narrativa. Senão farão isso por você e não é bom", afirmou.
Em outro momento, Huck também convidou Vorcaro para uma noite de pizza na casa dele com Ronaldo Fenômeno. O ex-banqueiro não respondeu.
"Tudo belê? Na segunda o Ronaldo [Fenômeno] vai estar no Rio. Vou fazer uma pizza em casa para ele. Se animar e quiser se juntar à mesa. Será mega bem-vindo. Precisamos começar a construir esta candidatura à CBF”, disse o apresentador.
Apoio em meio a polêmicas
O levantamento da PF mostra diversas mensagens de apoio moral e reforço de lealdade por parte de Huck.
Em meados de 2025, o apresentador voltou a manifestar apoio a Vorcaro. Ele perguntou como o ex-banqueiro estava e trocou dicas sobre uma viagem de barco que fazia pela Indonésia.
Nesse mesmo período, enquanto conversava com Huck, Vorcaro planejava espionar a jornalista Malu Gaspar e pensava em um possível ato de violência contra Lauro Jardim, ambos do Grupo Globo.
Na noite de 17 de novembro, pouco antes de ser preso pela primeira vez enquanto tentava deixar o país, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Vorcaro anunciou uma suposta venda do banco a um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos.
Assim que soube da novidade, Huck parabenizou o ex-banqueiro. "Vi a boa notícia da compra do Master agora no JN. Muito bom. Congrats. Você merece sair inteiro desta turbulência toda”, escreveu o apresentador minutos antes de Vorcaro ser preso. Esta foi a última mensagem trocada entre os dois.
O DIA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Globo, por e-mail, por volta das 12h20, sobre as mensagens reveladas pela coluna Radar, mas ainda não teve resposta. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
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