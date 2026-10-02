Tutores e animais terão programação extensa nos dois dias do festival com foco em bem-estar e saúdeDivulgação
O festival funciona das 9h às 17h nos dois dias. Entre as atividades estão aulas de adestramento, yoga para tutores e pets, contação de histórias, pintura facial, caricaturas e experiências voltadas ao comportamento e à saúde dos animais.
No sábado (10), a programação começa às 9h com uma prática de yoga para iniciantes conduzida por Camila Hon. Às 10h, a Adote Petz apresenta a palestra “Adotar Transforma”, sobre o programa de adoção da marca.
Às 12h, o Coletivo Nopok apresenta “Carrilhão”, espetáculo que combina circo e teatro. Às 14h, a veterinária Vitória Pascoal fala sobre obesidade felina, abordando fatores como alimentação, sedentarismo e alterações no metabolismo após a castração.
O primeiro dia termina com o show “Sob o mesmo Sol”, de Aline Lessa & Rico Moraes, às 16h. A apresentação passeia por estilos como samba, MPB, reggae, soul e música nordestina.
No domingo (11), a programação também começa com yoga, às 9h. Às 10h, o veterinário e especialista em comportamento animal Oscar Gabrig apresenta a palestra “Por trás do comportamento do seu cão”, sobre comunicação, linguagem corporal e necessidades dos animais.
A programação segue ao meio-dia com o Circo Dux, que leva ao palco números de mágica, malabarismo, música e palhaçaria. Às 14h, a veterinária Letícia Mendonça aborda os primeiros sinais de problemas urinários em gatos.
Às 15h, o painel “Futuro Multiespécies” reúne especialistas para discutir a relação entre consciência animal, tecnologia, ciência e cultura. O encerramento acontece às 16h, com a banda Night Grooves e o espetáculo “Cinema em Jazz”, que apresenta trilhas sonoras de filmes em versões de jazz, swing, blues e groove.
Atividades para cães e gatos
Além da programação do palco, o festival terá atividades espalhadas pelo parque. O “Aulão de Adestramento Acãopanhantes”, com Oscar Gabrig, será realizado nos dois dias, às 11h.
Entre as atrações está o Museu do Cheiro, experiência que utiliza o olfato canino para apresentar informações sobre os cheiros presentes no cotidiano dos animais. O público também poderá conhecer o “Círculo de Paz”, escultura em formato de gato gigante criada pelo artista Eduardo Baum e que poderá ser utilizada como espaço de descanso e convivência.
Outra atividade será o “Retrato de Família”, que fará caricaturas personalizadas de tutores e seus animais. O festival ainda terá espaços para fotos, experiências de marcas e áreas destinadas à interação entre pets e famílias.
Programação infantil
As crianças também terão uma área dedicada a elas durante os dois dias. O Espaço Infantil funcionará das 9h às 16h, com contação de histórias, oficinas e atividades recreativas.
No sábado, às 11h, será apresentada “A Fruta do Mistério”, uma contação de histórias na perna de pau que combina música e imaginação. Das 13h às 15h, haverá a oficina de pintura facial “Que Bicho É Você?”.
No domingo, a programação infantil começa às 11h com “Um cão e um mistério”, baseada na literatura infantil. A oficina de pintura facial também será realizada das 13h às 15h.
Festival terá ações para ONGs
O evento contará ainda com um espaço exclusivo para organizações não governamentais apresentarem seus projetos e ações ao público, com foco na conscientização sobre adoção responsável.
Outra iniciativa anunciada é a melhoria do ParCão do Parque Garota de Ipanema. Segundo a organização, o espaço passará por melhorias estruturais que devem permanecer após a realização do festival.
A edição carioca ocorre após o evento realizado em julho no Parque Ibirapuera, em São Paulo, que, segundo os organizadores, recebeu mais de 10 mil pessoas e 4.500 cães.
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