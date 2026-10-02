EUA não explicam razão da suspensão nem quando os atendimentos em embaixada e consulados serão retomadosDivulgação
A nota não dá detalhes do porquê da ação nem quando os atendimentos serão retomados. O governo orienta os cidadãos norte-americanos a não comparecerem à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos EUA caso precisem de assistência.
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Segundo o Departamento de Estado, as autoridades americanas estão trabalhando em estreita cooperação com as autoridades brasileiras para tratar de questões de segurança.
Embaixada da Austrália também fecha por 'preocupações com segurança'
Na publicação, a diploma cita o fechamento da Embaixada e dos consulados dos Estados Unidos no Brasil, também anunciado na madrugada desta sexta. "Em 2 de outubro, EUA emitiram um alerta de segurança para evitar instalações diplomáticas dos EUA devido a preocupações com a segurança. Também recomendamos evitar a embaixada dos EUA, os consulados e outras instalações diplomáticas dos EUA no Brasil e nas áreas adjacentes."
A Embaixada da Austrália orienta que para assistência consular urgente, é necessário entrar em contato com o Centro de Emergência Consular em Camberra: +61 2 6261 3305 (do exterior) e 1300 555 135 (dentro da Austrália).
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