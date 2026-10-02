EUA não explicam razão da suspensão nem quando os atendimentos em embaixada e consulados serão retomados - Divulgação

EUA não explicam razão da suspensão nem quando os atendimentos em embaixada e consulados serão retomadosDivulgação

Publicado 02/10/2026 09:19





A nota não dá detalhes do porquê da ação nem quando os atendimentos serão retomados. O governo orienta os cidadãos norte-americanos a não comparecerem à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos EUA caso precisem de assistência. Os serviços consulares na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil estão suspensos a partir desta sexta-feira (2) devido a "questões de segurança". O alerta foi publicado no período da madrugada desta sexta no site do Departamento de Estado norte-americano.A nota não dá detalhes do porquê da ação nem quando os atendimentos serão retomados. O governo orienta os cidadãos norte-americanos a não comparecerem à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos EUA caso precisem de assistência.

De acordo com orientações da Embaixada dos EUA no Brasil, em caso de emergência, os afetados pela medida devem entrar em contato com o oficial de plantão da representação diplomática (embaixada ou consulados) por meio dos contatos abaixo:



- Brasília: (61) 3312-7000

E-mail: BrasíliaACS@state.gov



- Porto Alegre: (51) 3345-6000

E-mail: PortoAlegreACS@state.gov



- Recife: (81) 3416-3050 / (81) 99916-9470

E-mail: RecifeACS@state.gov



- Rio de Janeiro: (21) 3823-2000 / (21) 3823-2029

E-mail: ACSRio@state.gov



- São Paulo: (11) 3250-5000 / (11) 3250-5373

E-mail: SaoPauloACS@state.gov



Segundo o Departamento de Estado, as autoridades americanas estão trabalhando em estreita cooperação com as autoridades brasileiras para tratar de questões de segurança.

Embaixada da Austrália também fecha por 'preocupações com segurança'

Após o anúncio dos Estados Unidos, a Embaixada da Austrália em Brasília informou que também estará fechada nesta sexta-feira por "preocupações com a segurança". O comunicado foi anunciado, nas redes sociais, pela embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies.



Na publicação, a diploma cita o fechamento da Embaixada e dos consulados dos Estados Unidos no Brasil, também anunciado na madrugada desta sexta. "Em 2 de outubro, EUA emitiram um alerta de segurança para evitar instalações diplomáticas dos EUA devido a preocupações com a segurança. Também recomendamos evitar a embaixada dos EUA, os consulados e outras instalações diplomáticas dos EUA no Brasil e nas áreas adjacentes."



A Embaixada da Austrália orienta que para assistência consular urgente, é necessário entrar em contato com o Centro de Emergência Consular em Camberra: +61 2 6261 3305 (do exterior) e 1300 555 135 (dentro da Austrália).