Águas do Oceano Pacífico superaram aquecimento de dois graus celsius em setembro.Ilustração Nottus / Agência Brasil
Painel indica que El Ninõ pode ser um dos mais intensos desde 1950
Temperaturas devem permanecer acima da média em grande parte do país
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Encceja: Inep disponibiliza locais de reaplicação de prova
Reaplicação ocorre nos dias 6 e 7 de outubro, terça e quarta-feira
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Festival Pet tem 1ª edição no Rio com programação gratuita
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Ministro ressalta, em ofício, que somente conteúdos que associam Flávio à retirada do título de padroeira do Brasil configuram fake news
Anvisa suspende lotes falsificados de gel íntimo e antitranspirante
Fabricante do produto Hidrafemme identificou comercialização de unidades fora do padrão em plataforma de vendas na internet
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