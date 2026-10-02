A cantora e compositora Karina Zeviani morreu aos 51 anos, vítima de um câncerReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
A cantora e compositora Karina Zeviani morreu nesta quinta-feira (1), aos 51 anos, vítima de um câncer. Conhecida pela participação no "The Voice Brasil" em 2020, ela fazia tratamento em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Jaboticabal, cidade natal da artista.
 
 
 
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Em vídeo publicado nas redes sociais no 20 de setembro, Karina detalhou a evolução do quadro e contou que se preparava para iniciar uma nova etapa do tratamento. Segundo a cantora, as primeiras sessões de quimioterapia, iniciadas no fim de fevereiro, chegaram a provocar alta remissão.

"Quando eu comecei o tratamento, finalzinho de fevereiro, eu obtive uma resposta, depois de algumas sessões de quimio, de mais de 90% de remissão, o que foi maravilhoso. Aí, depois de algum tempo, fizemos uma nova avaliação e descobrimos que haviam novos pontos nos ossos e no fígado", relatou.
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Diante da nova avaliação, a medicação foi alterada. "(...) infelizmente, não respondeu. E agora a gente tá indo para uma quimioterapia intravenosa", explicou.

A cantora também falou sobre a perspectiva de perder novamente o cabelo durante o novo tratamento. "Eu soube há pouquíssimo tempo que, infelizmente, eu vou ficar careca de novo, o que me deixou bem chateada (...) A primeira vez não bateu dessa forma (...) Mas, infelizmente, dessa vez bateu de outro jeito", desabafou.

Mesmo diante da mudança no quadro, Karina manteve o tom de esperança. "Eu continuo aceitando orações para quem tem o dom de orar e agradecendo muito (...) Eu tenho confiança de que eu vou ficar bem e, com a graça do Senhor, já estou bem, vou pensar assim", declarou.

Ela encerrou o vídeo dizendo que pretendia voltar às redes após um novo check-up, previsto para acontecer entre seis e sete semanas depois do início da nova quimioterapia. "Aí vou voltar aqui carequinha para dar notícias para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima", disse.

Karina enfrentava o tumor havia cerca de dois anos. A doença se espalhou para o fígado e os ossos e, ao longo dos últimos meses, familiares e amigos chegaram a organizar vaquinhas para ajudar nas despesas médicas e em medicamentos de alto custo. 

Antes de participar do reality da TV Globo, a artista construiu parte da carreira fora do Brasil e integrou grupos como Thievery Corporation e Nouvelle Vague. Em 2020, entrou para o time de Carlinhos Brown no "The Voice Brasil" depois de cantar "Sonhos", de Peninha, nas audições às cegas. 
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa