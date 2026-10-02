A cantora e compositora Karina Zeviani morreu aos 51 anos, vítima de um câncer - Reprodução / Instagram

A cantora e compositora Karina Zeviani morreu aos 51 anos, vítima de um câncerReprodução / Instagram

Publicado 02/10/2026 10:00 | Atualizado 02/10/2026 10:24

A cantora e compositora Karina Zeviani morreu nesta quinta-feira (1), aos 51 anos, vítima de um câncer. Conhecida pela participação no " The Voice Brasil " em 2020, ela fazia tratamento em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Jaboticabal, cidade natal da artista.







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Em vídeo publicado nas redes sociais no 20 de setembro, Karina detalhou a evolução do quadro e contou que se preparava para iniciar uma nova etapa do tratamento. Segundo a cantora, as primeiras sessões de quimioterapia, iniciadas no fim de fevereiro, chegaram a provocar alta remissão.



"Quando eu comecei o tratamento, finalzinho de fevereiro, eu obtive uma resposta, depois de algumas sessões de quimio, de mais de 90% de remissão, o que foi maravilhoso. Aí, depois de algum tempo, fizemos uma nova avaliação e descobrimos que haviam novos pontos nos ossos e no fígado", relatou. Em vídeo publicado nas redes sociais no 20 de setembro, Karina detalhou a evolução do quadro e contou que se preparava para iniciar uma nova etapa do tratamento. Segundo a cantora, as primeiras sessões de quimioterapia, iniciadas no fim de fevereiro, chegaram a provocar alta remissão."Quando eu comecei o tratamento, finalzinho de fevereiro, eu obtive uma resposta, depois de algumas sessões de quimio, de mais de 90% de remissão, o que foi maravilhoso. Aí, depois de algum tempo, fizemos uma nova avaliação e descobrimos que haviam novos pontos nos ossos e no fígado", relatou.

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Diante da nova avaliação, a medicação foi alterada. "(...) infelizmente, não respondeu. E agora a gente tá indo para uma quimioterapia intravenosa", explicou.



A cantora também falou sobre a perspectiva de perder novamente o cabelo durante o novo tratamento. "Eu soube há pouquíssimo tempo que, infelizmente, eu vou ficar careca de novo, o que me deixou bem chateada (...) A primeira vez não bateu dessa forma (...) Mas, infelizmente, dessa vez bateu de outro jeito", desabafou.



Mesmo diante da mudança no quadro, Karina manteve o tom de esperança. "Eu continuo aceitando orações para quem tem o dom de orar e agradecendo muito (...) Eu tenho confiança de que eu vou ficar bem e, com a graça do Senhor, já estou bem, vou pensar assim", declarou.



Ela encerrou o vídeo dizendo que pretendia voltar às redes após um novo check-up, previsto para acontecer entre seis e sete semanas depois do início da nova quimioterapia. "Aí vou voltar aqui carequinha para dar notícias para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima", disse.



Karina enfrentava o tumor havia cerca de dois anos. A doença se espalhou para o fígado e os ossos e, ao longo dos últimos meses, familiares e amigos chegaram a organizar vaquinhas para ajudar nas despesas médicas e em medicamentos de alto custo.



Antes de participar do reality da TV Globo, a artista construiu parte da carreira fora do Brasil e integrou grupos como Thievery Corporation e Nouvelle Vague. Em 2020, entrou para o time de Carlinhos Brown no "The Voice Brasil" depois de cantar "Sonhos", de Peninha, nas audições às cegas. Diante da nova avaliação, a medicação foi alterada. "(...) infelizmente, não respondeu. E agora a gente tá indo para uma quimioterapia intravenosa", explicou.A cantora também falou sobre a perspectiva de perder novamente o cabelo durante o novo tratamento. "Eu soube há pouquíssimo tempo que, infelizmente, eu vou ficar careca de novo, o que me deixou bem chateada (...) A primeira vez não bateu dessa forma (...) Mas, infelizmente, dessa vez bateu de outro jeito", desabafou.Mesmo diante da mudança no quadro, Karina manteve o tom de esperança. "Eu continuo aceitando orações para quem tem o dom de orar e agradecendo muito (...) Eu tenho confiança de que eu vou ficar bem e, com a graça do Senhor, já estou bem, vou pensar assim", declarou.Ela encerrou o vídeo dizendo que pretendia voltar às redes após um novo check-up, previsto para acontecer entre seis e sete semanas depois do início da nova quimioterapia. "Aí vou voltar aqui carequinha para dar notícias para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima", disse.Karina enfrentava o tumor havia cerca de dois anos. A doença se espalhou para o fígado e os ossos e, ao longo dos últimos meses, familiares e amigos chegaram a organizar vaquinhas para ajudar nas despesas médicas e em medicamentos de alto custo.Antes de participar do reality da TV Globo, a artista construiu parte da carreira fora do Brasil e integrou grupos como Thievery Corporation e Nouvelle Vague. Em 2020, entrou para o time de Carlinhos Brown no "The Voice Brasil" depois de cantar "Sonhos", de Peninha, nas audições às cegas.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa