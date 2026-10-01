Datafolha mostra apoio de 78% à proibição de bets e cassinos online - Joédson Alves / Agência Brasil

Datafolha mostra apoio de 78% à proibição de bets e cassinos onlineJoédson Alves / Agência Brasil

Publicado 01/10/2026 21:59

A maioria dos eleitores brasileiros é favorável à proibição das apostas esportivas online, conhecidas como bets, e dos cassinos virtuais. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) aponta que 78% defendem a proibição, enquanto 18% são contrários e 4% não souberam responder.

O levantamento ouviu 2.506 eleitores com 16 anos ou mais em 152 municípios, entre 29 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.



A opinião sobre a proibição varia entre os diferentes grupos analisados. Entre as mulheres, 82% são favoráveis à medida, enquanto o índice é de 74% entre os homens. No recorte por religião, 81% dos evangélicos e 76% dos católicos defendem que bets e cassinos online sejam proibidos.



A diferença também aparece entre os eleitores dos dois candidatos citados no levantamento. Entre os que declararam intenção de votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 85% apoiam a proibição. O percentual é de 70% entre aqueles que pretendem votar em Flávio Bolsonaro (PL). O Datafolha ressalta que as margens de erro dos recortes são maiores do que a do conjunto da pesquisa, já que esses grupos têm menos entrevistados.



O instituto também investigou a presença das apostas dentro das próprias residências. Segundo os dados, 81% afirmaram que ninguém na casa costuma apostar em bets ou cassinos online. Outros 18% disseram que eles próprios ou outra pessoa da residência têm esse hábito, enquanto 1% não soube responder.



Do total de entrevistados, 6% afirmaram que apenas eles costumam apostar. Em outros 3%, o entrevistado e mais uma pessoa da casa fazem apostas. Já 9% disseram que outra pessoa da residência aposta, mas que eles próprios não têm esse hábito.



A proporção de pessoas que apostam ou vivem com alguém que aposta chega a 27% entre os eleitores de 16 a 24 anos e também na faixa de 25 a 34 anos. Entre os beneficiários do Bolsa Família, o índice é de 31%, contra 14% entre os que não recebem o programa.



Além das apostas, o Datafolha perguntou aos eleitores sobre a oferta gratuita de canetas emagrecedoras pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da obesidade. A medida é apoiada por 68%, enquanto 26% são contrários. Outros 3% se declararam indiferentes e 3% não souberam responder.



O apoio à distribuição dos medicamentos é majoritário nos segmentos analisados pelo instituto. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, por exemplo, chega a 73%. No recorte por intenção de voto, 84% dos eleitores de Lula são favoráveis à oferta pelo SUS, enquanto o índice é de 52% entre os que pretendem votar em Flávio Bolsonaro.



Outro tema abordado foi o reajuste do Bolsa Família. Os entrevistados receberam como referência um aumento de 15%, que elevaria o benefício mínimo de R$ 600 para R$ 691 a partir de outubro de 2026. Ao todo, 64% disseram ser favoráveis à medida, enquanto 31% são contrários. Outros 3% se declararam indiferentes e 2% não souberam responder.



Entre os beneficiários do programa, o apoio chega a 83%, ante 58% entre os eleitores que não recebem o Bolsa Família. A proposta também tem 78% de aprovação entre os entrevistados de 16 a 24 anos, 70% entre aqueles que estudaram até o ensino fundamental e 73% entre pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos.



No recorte por intenção de voto, 89% dos eleitores de Lula apoiam o reajuste, enquanto 9% são contrários. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 40% são favoráveis e 54% são contra. Na região Sul, houve maior equilíbrio: 45% apoiam o aumento e 44% se posicionam contra.