Lito Sousa - Reprodução/Instagram

Lito Sousa Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2026 18:36 | Atualizado 01/10/2026 22:30

Morreu nesta quinta-feira (1º) Lito Sousa , aos 59 anos. O influenciador, youtuber e empresário era conhecido pelo trabalho no canal Aviões e Músicas, dedicado a conteúdos sobre aviação. Ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, degenerativa, progressiva e fatal.

A doença é provocada pelo acúmulo de uma proteína anormal, chamada príon, no cérebro. Lito chegou a receber um medicamento experimental desenvolvido para combater a condição. A substância ALN-6457 chegou ao Brasil em 11 de setembro, depois que o influenciador obteve autorização excepcional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ter acesso ao tratamento.



Segundo as informações divulgadas sobre o caso, Lito foi a primeira pessoa a utilizar o medicamento, que até então havia sido testado somente em animais.



Além da doença de Creutzfeldt-Jakob, Lito enfrentava um câncer de próstata em estágio inicial. O diagnóstico havia sido feito no começo deste ano.

Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o falecimento de Lito. "A Anac reconhece e agradece sua importante contribuição para a disseminação do conhecimento sobre a aviação e para o fortalecimento da cultura de segurança operacional no Brasil. (...) A aviação brasileira perde hoje um de seus grandes divulgadores. Fica o legado de quem fez do conhecimento uma ponte entre a aviação e a sociedade", disse a instituição em nota.

Carreira na aviação





Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito Sousa, tinha mais de 36 anos de experiência profissional na área de aviação. Formado em manutenção de aeronaves, trabalhou em empresas do setor, incluindo a companhia aérea norte-americana United Airlines.



Foi com o Aviões e Músicas que ganhou projeção nas redes sociais. No canal, abordava temas relacionados ao universo da aviação de maneira didática, explicando assuntos como acidentes aéreos, turbulência, manutenção, procedimentos de segurança, funcionamento das aeronaves e fatores humanos.



O conteúdo também fez de Lito uma referência procurada para explicar acidentes que tiveram grande repercussão no Brasil. Entre os casos comentados por ele estavam a queda do avião que matou os integrantes dos Mamonas Assassinas, a tragédia da Chapecoense e o acidente que matou a cantora Marília Mendonça.



Além do canal, Lito era proprietário da Lito Academy, voltada para conteúdos e formação relacionados à aviação.



Lito era casado com Mila Seidl. Ele deixa também o filho, Malone, de 7 anos.