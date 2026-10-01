Lito Sousa Reprodução/Instagram
Segundo as informações divulgadas sobre o caso, Lito foi a primeira pessoa a utilizar o medicamento, que até então havia sido testado somente em animais.
Além da doença de Creutzfeldt-Jakob, Lito enfrentava um câncer de próstata em estágio inicial. O diagnóstico havia sido feito no começo deste ano.
Carreira na aviação
Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito Sousa, tinha mais de 36 anos de experiência profissional na área de aviação. Formado em manutenção de aeronaves, trabalhou em empresas do setor, incluindo a companhia aérea norte-americana United Airlines.
Foi com o Aviões e Músicas que ganhou projeção nas redes sociais. No canal, abordava temas relacionados ao universo da aviação de maneira didática, explicando assuntos como acidentes aéreos, turbulência, manutenção, procedimentos de segurança, funcionamento das aeronaves e fatores humanos.
O conteúdo também fez de Lito uma referência procurada para explicar acidentes que tiveram grande repercussão no Brasil. Entre os casos comentados por ele estavam a queda do avião que matou os integrantes dos Mamonas Assassinas, a tragédia da Chapecoense e o acidente que matou a cantora Marília Mendonça.
Além do canal, Lito era proprietário da Lito Academy, voltada para conteúdos e formação relacionados à aviação.
Lito era casado com Mila Seidl. Ele deixa também o filho, Malone, de 7 anos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.