Nunes Marques já relata outra revisão criminal movida pela defesa de BolsonaroFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Nunes Marques irá relatar nova ação para anular condenação de Bolsonaro
Defesa do ex-presidente, preso por tentativa de golpe de Estado, alega que não teve acesso à íntegra das provas e cita tratamento do caso Master
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