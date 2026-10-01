Segundo a PM, policial apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer teste do bafômetro - Reprodução / TV Globo

Segundo a PM, policial apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer teste do bafômetroReprodução / TV Globo

Publicado 01/10/2026 12:22 | Atualizado 01/10/2026 12:34





De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, a corporação foi acionada para atender a ocorrência. "No local, os policiais constataram que três pedestres tinham sido atropelados por um veículo que fugiu em seguida", disse.



Durante as diligências nas imediações, a equipe localizou o automóvel envolvido, um Chevrolet Cobalt, constatando tratar-se de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil, conduzida por um agente daquela instituição.



"O condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do etilômetro, recebendo voz de prisão em flagrante", acrescentou a PM.



As vítimas foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas, na área central da cidade, onde permanecem sob cuidados médicos.



A ocorrência foi encaminhada à Corregedoria da Polícia Civil, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e recolheu o armamento. Ele determinou a realização de exames periciais no veículo e ratificou a prisão em flagrante do condutor nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Foi registrado um boletim de ocorrência da Polícia Civil. Um policial civil foi preso após atropelar três pessoas, sendo duas delas mãe e filho, na noite desta quarta-feira (30), no cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Pedro Vicente, no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e não há informações do estado de saúde delas. A defesa do agente não foi localizada.De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, a corporação foi acionada para atender a ocorrência. "No local, os policiais constataram que três pedestres tinham sido atropelados por um veículo que fugiu em seguida", disse.Durante as diligências nas imediações, a equipe localizou o automóvel envolvido, um Chevrolet Cobalt, constatando tratar-se de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil, conduzida por um agente daquela instituição."O condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do etilômetro, recebendo voz de prisão em flagrante", acrescentou a PM.As vítimas foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas, na área central da cidade, onde permanecem sob cuidados médicos.A ocorrência foi encaminhada à Corregedoria da Polícia Civil, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e recolheu o armamento. Ele determinou a realização de exames periciais no veículo e ratificou a prisão em flagrante do condutor nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Foi registrado um boletim de ocorrência da Polícia Civil.

Motorista embriagado matou casal em SP, em agosto

No início de agosto, um homem de 24 anos identificado como Giuliano Franco Fontes foi preso em flagrante por homicídio após atropelar e matar um casal , de 56 e 58 anos, na Rua Joaquim Marra, no bairro Vila Matilde, zona leste da capital.

Ele dirigia alcoolizado, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Policiais militares foram acionados e encontraram o suspeito dentro do veículo. De acordo com a SSP, o motorista dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas, que atravessavam a via.



Maria Goreti Saraiva morreu no local. Nilson Leite Batista chegou a ser socorrido, mas também não resistiu aos ferimentos. De acordo com a SSP, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez.



Ele foi submetido a exame clínico no Instituto Médico-Legal (IML), que constatou a ingestão de álcool. A perícia foi acionada, e o autor encaminhado ao 31º Distrito Policial (Vila Carrão), onde o caso foi registrado como homicídio.