Publicado 01/10/2026 16:11

O DIA esclarece que a fotografia utilizada na matéria "Frade que mantinha ONG é preso com pornografia infantil", publicada em 15/05/2023, retratava, por equívoco, o senhor Delcio Paulo Carrara, que não possui qualquer relação com os fatos noticiados. A pessoa presa na ocasião era o Frei Elvécio de Jesus Carrara. O DIA se retrata pelo uso indevido da imagem de Delcio Paulo Carrara, em cumprimento a decisão judicial proferida no processo nº 5004173-10.2023.8.13.0625.