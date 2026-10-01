Retratação
São Paulo registra três novos casos de sarampo
Total chega a 40 este ano; monitoramento aponta tendência de redução da contaminação
Nunes Marques irá relatar nova ação para anular condenação de Bolsonaro
Defesa do ex-presidente, preso por tentativa de golpe de Estado, alega que não teve acesso à íntegra das provas e cita tratamento do caso Master
Policial civil é preso após atropelar mãe e filho em São Paulo
Agente conduzia, embriagado, viatura descaracterizada da corporação; homem fugiu do local após causar o acidente
Lei Seca nas eleições: confira onde haverá restrição à venda de bebidas
Em sete estados, há proibição em todo o território, e em cinco, em áreas específicas; decisões dependem de autoridades locais
Período pré-eleitoral foi o mais violento da década, mostra pesquisa
Levantamento das ONGs Terra de Direitos e Justiça Global aponta para 354 agressões políticas entre outubro de 2024 e agosto de 2026
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