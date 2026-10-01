Netinho foi internado após volta do câncer - Reprodução/Instagram

Netinho foi internado após volta do câncer Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2026 07:48

Netinho deu entrada no Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia, para tratamento após o retorno do câncer. A informação foi divulgada na última quarta-feira (30) por meio de um comunicado nas redes sociais do artista, que enfrenta um linfoma não Hodgkin.

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"Neste momento delicado, o artista decidiu se afastar temporariamente das redes sociais para concentrar todas as suas energias no tratamento e na busca pela recuperação. Novas atualizações serão divulgadas assim que houver uma resposta sobre os resultados do tratamento", informou.

A nota também ressaltou o apoio do público neste momento delicado. "Enquanto isso, fãs e amigos seguem na torcida pela recuperação do artista, que atravessa mais uma etapa importante de sua luta contra a doença".

O baiano recebeu mensagens de carinho de famosos e seguidores. "Orando por você!", escreveu Claudia Leitte. "Que você fique bem logo, querido", desejou Eliana. "Força... você é mais forte que pensa. Deus no controle sempre", comentou um perfil. "Se mantenha forte, guerreiro", declarou outro.

Novo tratamento

Em fevereiro do ano passado, Netinho cancelou shows de Carnaval após sentir fortes dores nas costas e dificuldade para andar. Ele foi internado e depois de nove dias recebeu alta da UTI e foi para a Unidade Semi-Intensiva. No mês seguinte, o cantor revelou o diagnóstico de câncer no sistema linfático.

Já em junho, o artista baiano contou que não havia mais sinais do câncer em seu organismo e que iria finalizar as sessões de quimioterapia. "Ele [médico] me sugeriu terminar o tratamento. Então estou aqui, firme e forte, já na quinta temporada da quimio e restará apenas mais uma. Muito obrigado, meu querido Deus", disse.

Em maio deste ano, Netinho revelou o retorno do linfoma, detectado em exames realizados devido uma obstrução no rim esquerdo. "Farei uma biópsia amanhã, provavelmente, para detectar qual tipo de tratamento farei agora. Não vai ser como no ano passado, não vou ficar tanto tempo aqui. Não sei se farei quimioterapia. Mostrando para todo mundo como a gente consegue vencer as dificuldades com positividade na mente, alegria e cabeça erguida", afirmou.