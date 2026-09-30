Nicolas Prattes chama atenção ao surgir de sunga em saunaReprodução Instagram
Alguns seguidores aproveitaram a publicação para marcar Sabrina Sato, de 45 anos, mulher do ator e mãe do filho que o casal espera. "Parabéns, Sabrina", escreveu um internauta. "Sabrina do céu, você tá muito bem servida", comentou outro.
A publicação também recebeu outros comentários sobre a aparência de Nicolas. "Ele não é inocente", afirmou um seguidor. "Ele tá impossível", brincou outro.
O registro foi publicado enquanto Nicolas e Sabrina aguardam a chegada do primeiro filho juntos. O casal anunciou a gravidez em junho. Desde então, os dois já dividiram com os seguidores alguns momentos relacionados à espera do bebê.
Ultrassom do filho
Na quarta-feira (23), uma semana antes da publicação na sauna, Nicolas havia mostrado uma imagem do ultrassom do bebê. O ator registrou os pés do filho durante uma chamada de vídeo com Sabrina e compartilhou o momento nas redes sociais.
Na legenda, ele utilizou um trecho do livro de Isaías para falar sobre a chegada do menino. "Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: 'o teu Deus reina!'", escreveu.
Nicolas e Sabrina tornaram o relacionamento público durante o Carnaval de 2024. Depois, ficaram noivos e oficializaram a união em uma cerimônia realizada em Porto Feliz, no interior de São Paulo, em janeiro de 2025.
A gravidez anunciada em junho aconteceu depois de uma perda gestacional enfrentada por Sabrina. Em novembro de 2024, a apresentadora sofreu um aborto espontâneo quando estava na 11ª semana de gestação.
Sabrina já é mãe de Zoe, filha de seu relacionamento anterior com Duda Nagle. O bebê que espera com Nicolas será o primeiro filho do casal.
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