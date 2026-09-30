Anitta aproveitou passeio em Veneza, na Itália - Reprodução / Instagram

Anitta aproveitou passeio em Veneza, na ItáliaReprodução / Instagram

Publicado 30/09/2026 14:22

Anitta , de 33 anos, compartilhou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (30), um compilado de registros em Veneza, na Itália. A "Girl From Rio" mostrou que aproveitou uns dias de descanso no país europeu.

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A dona dos sucessos "Envolver", "Vai Malandra" e "Downtown" 'turistou' pela cidade durante o dia. A cantora passeou pelos canais em uma gôndola, tradicional barco da localidade, e conheceu mais pontos turísticos. Para a ocasião, optou por um look todo branco, composto por saia e rendada com transparência nos lugares certos, blusa, rasteirinha, lenço na cabeça e óculos escuros.

À noite ela também se divertiu à beira do canal, próximo a um restaurante. Anitta posou para um clique com a mãe, Miriam Macedo. "Mamitcha", como é carinhosamente chamada pelos fãs da cantora, tem mais um filho, Renan Machado. Os dois são frutos do antigo casamento com Mauro Machado, o "Painitto". Ele teve outro filho, Felipe Terra. Anitta, inclusive, conheceu o irmão mais velho apenas em 2019. Desde então, eles mantêm relação próxima.

E os dias de descanso são mais que merecidos, já que a artista vem se dedicando a muitos projetos nos últimos meses. Nesta segunda (28), Anitta participou do desfile da L'Oréal Paris, na capital da França, com a Torre Eiffel ao fundo. Taís Araujo, Liniker e Bella Campos também estiveram no evento. Pela primeira vez, as quatro embaixadoras brasileiras da marca desfilaram juntas na apresentação.

Neste mês, a escola de samba Grande Rio, do Grupo Especial, anunciou a cantora como a nova rainha de bateria para o Carnaval 2027. A coroação da majestade dos ritmistas comandados pelo Mestre Fafá ocorreu na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no dia 20. A artista também brilhou com muito samba no pé durante o aniversário da escola de samba, na última terça (22).

A artista atuou como conselheira na temporada mais recente do reality "Estrelas da Casa", da TV Globo, que chegou ao fim na última quinta-feira (24). Neste mesmo mês, foi indicada ao Grammy Latino 2026 na categoria Álbum do Ano com o projeto "Equilibrivm".