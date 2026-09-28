Antes e depois de AnittaReprodução Instagram
"A pessoa que estava me guiando na carreira falou assim: 'Para ser cantora e dar certo, tem que ser bonita. Então eu vou te levar num cirurgião e a gente vai ver junto o que tem que fazer pra você ficar bonita'", recordou.
A cantora explicou que, naquele momento, passou a relacionar as mudanças no visual às oportunidades que surgiam profissionalmente. De acordo com o relato, cada procedimento reforçava a percepção de que ainda havia algo que precisava ser modificado para alcançar novos espaços.
"Eu ficava [pensando]: 'Caramba, de fato, eu ia fazendo as mudanças e aquilo ia abrir as portas'. Aquilo me deixou num looping eterno de achar que eu precisava de algo e ver que, de fato, quando eu fazia, eu conseguia muito mais contato, muito mais dinheiro, muito mais tudo", afirmou.
Anitta também falou sobre a forma como passou a enxergar a própria aparência depois de receber esse tipo de cobrança. Ela contou que começou a acreditar que precisava continuar alterando o corpo para se adequar ao padrão que lhe era apresentado como necessário para o sucesso.
"Aí eu ficava: 'Nossa, ela tem razão, eu era feia, eu tenho que fazer plástica'. E isso me deixou num looping de muito tempo", declarou.
O relato foi feito desfile promovido pela L'Oréal Paris em Paris. Anitta está entre as quatro brasileiras que participam desta edição do evento ao lado de Taís Araujo, Liniker e Bella Campos. Pela primeira vez, as quatro embaixadoras brasileiras da marca desfilaram juntas na apresentação.
O desfile tem como tema "Expresse seu Valor" e aconteceu nesta segunda-feira (28), na Place Joffre, em Paris, com a Torre Eiffel ao fundo. A apresentação integra a programação oficial da Semana de Moda de Paris.
A participação de Anitta no evento ocorre em um momento de novas discussões públicas da cantora sobre escolhas pessoais e profissionais. Nas últimas semanas, ela também falou sobre sua posição diante das eleições de 2026 e afirmou que os eleitores deveriam se informar, estudar e pesquisar antes de votar.
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