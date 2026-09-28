Kelly Key conta que cursa duas faculdades EAD ao mesmo tempoReprodução Instagram
"Eu terminei agora de fazer um trabalho para faculdade. Quem não sabe, eu faço faculdade de Educação Física e Nutrição ao mesmo tempo. E é uma faculdade bem interessante porque eu consigo fazer de onde eu estou. Todos os trabalhos presenciais são feitos em instituições aqui e certificados", contou.
Ao falar sobre os estudos, Kelly relatou uma experiência recente relacionada a um trabalho acadêmico. Ela precisou produzir um relatório sobre os meninos atendidos pelo projeto esportivo que mantém em Angola ao lado do marido, Mico Freitas.
O projeto deu origem ao Kiala FC, clube voltado à formação de jovens atletas. A iniciativa começou em 2023 e tem como objetivo oferecer oportunidades no futebol para garotos angolanos, com treinamento e estrutura para o desenvolvimento dos jogadores. Kelly e Mico participam da administração do clube.
Foi justamente durante a elaboração do trabalho que a cantora disse ter se deparado com uma realidade que chamou sua atenção. Uma das perguntas feitas aos jovens era sobre o que eles haviam comido antes dos treinamentos. Para Kelly, as respostas ajudaram a mostrar, na prática, como os conhecimentos adquiridos na faculdade de Nutrição podem ser relacionados ao trabalho desenvolvido no projeto.
"Hoje eu compreendo ainda melhor que a transformação que a gente busca não acontece apenas quando um jovem se torna um atleta melhor, um ser humano melhor. Ele também acontece quando ele passa a compreender melhor o propósito do corpo, reconhece a importância de cuidar de si e desenvolve a disciplina, percebe novas possibilidades nas suas vidas", afirmou.
A experiência também fez a cantora refletir sobre o impacto de viver em outro país. Kelly afirmou que a mudança de realidade ampliou sua percepção sobre questões que antes observava a partir de sua própria experiência.
"Eu vejo quão enriquecedor foi toda essa experiência de estar vivendo fora, saindo da bolha do Brasil, da minha bolha, enxergando o mundo", declarou.
Os estudos fazem parte de uma rotina que também inclui a atuação de Kelly como empresária e dirigente do Kiala FC. Em entrevista exibida pela Record em 2025, ela já havia contado que cursava simultaneamente Educação Física e Nutrição e que pretendia, posteriormente, ingressar em Biomedicina.
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