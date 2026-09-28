Kelly Key conta que cursa duas faculdades EAD ao mesmo tempo - Reprodução Instagram

Kelly Key conta que cursa duas faculdades EAD ao mesmo tempoReprodução Instagram

Publicado 28/09/2026 18:56 | Atualizado 28/09/2026 18:58

Kelly Key revelou que está cursando duas faculdades simultaneamente, ambas na modalidade de ensino a distância. Vivendo em Angola, ela contou aos seguidores que divide a rotina entre os estudos de Educação Física e Nutrição, aproveitando o formato dos cursos para acompanhar as atividades mesmo estando fora do Brasil.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Kelly explicou que as graduações permitem que ela realize as atividades de onde estiver. Segundo a cantora, quando há necessidade de trabalhos presenciais, eles são realizados em instituições localizadas em Angola.



"Eu terminei agora de fazer um trabalho para faculdade. Quem não sabe, eu faço faculdade de Educação Física e Nutrição ao mesmo tempo. E é uma faculdade bem interessante porque eu consigo fazer de onde eu estou. Todos os trabalhos presenciais são feitos em instituições aqui e certificados", contou.



Ao falar sobre os estudos, Kelly relatou uma experiência recente relacionada a um trabalho acadêmico. Ela precisou produzir um relatório sobre os meninos atendidos pelo projeto esportivo que mantém em Angola ao lado do marido, Mico Freitas.



O projeto deu origem ao Kiala FC, clube voltado à formação de jovens atletas. A iniciativa começou em 2023 e tem como objetivo oferecer oportunidades no futebol para garotos angolanos, com treinamento e estrutura para o desenvolvimento dos jogadores. Kelly e Mico participam da administração do clube.



Foi justamente durante a elaboração do trabalho que a cantora disse ter se deparado com uma realidade que chamou sua atenção. Uma das perguntas feitas aos jovens era sobre o que eles haviam comido antes dos treinamentos. Para Kelly, as respostas ajudaram a mostrar, na prática, como os conhecimentos adquiridos na faculdade de Nutrição podem ser relacionados ao trabalho desenvolvido no projeto.



"Hoje eu compreendo ainda melhor que a transformação que a gente busca não acontece apenas quando um jovem se torna um atleta melhor, um ser humano melhor. Ele também acontece quando ele passa a compreender melhor o propósito do corpo, reconhece a importância de cuidar de si e desenvolve a disciplina, percebe novas possibilidades nas suas vidas", afirmou.



A experiência também fez a cantora refletir sobre o impacto de viver em outro país. Kelly afirmou que a mudança de realidade ampliou sua percepção sobre questões que antes observava a partir de sua própria experiência.



"Eu vejo quão enriquecedor foi toda essa experiência de estar vivendo fora, saindo da bolha do Brasil, da minha bolha, enxergando o mundo", declarou.



Os estudos fazem parte de uma rotina que também inclui a atuação de Kelly como empresária e dirigente do Kiala FC. Em entrevista exibida pela Record em 2025, ela já havia contado que cursava simultaneamente Educação Física e Nutrição e que pretendia, posteriormente, ingressar em Biomedicina.