Adriana Birolli celebra um ano de casamento com diretor de TV - Reprodução Instagram

Adriana Birolli celebra um ano de casamento com diretor de TVReprodução Instagram

Publicado 28/09/2026 17:21

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"Hoje comemoramos 1 ano desde a nossa cerimônia de casamento. Um dia muito especial, vou lembrar pra sempre de cada momento. A vontade é de fazer isso todo ano pra comemorar nosso amor, mas infelizmente não tem como… Que o amor sempre esteja presente na vida de todos. Viva o amor!", escreveu Adriana.Os dois oficializaram a união em 28 de setembro de 2025, na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista. A cerimônia e a festa aconteceram no mesmo espaço, em meio à natureza, e foram planejadas para poucos convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. Adriana optou por não ter padrinhos e contou com as sobrinhas Liz e Joana Birolli entre as daminhas.Para a ocasião, a atriz usou um vestido confeccionado em musseline de seda e com aplicações manuais de renda. A peça foi criada para se transformar ao longo da celebração. A decoração também ganhou atenção especial da noiva, que pediu a presença de plantas e flores nos ambientes.Ivan Zettel construiu uma extensa carreira na televisão. O diretor estreou na função em "Roda de Fogo", exibida pela Globo em 1987, e integrou a equipe da primeira versão de "Vale Tudo", de 1989. Seu currículo ainda reúne trabalhos em produções como "Anos Rebeldes", "De Corpo e Alma", "O Cravo e a Rosa" e "A Padroeira". Em 2006, ele deixou a Globo e seguiu para a Record, onde permaneceu até 2020.Antes do casamento, a diferença de idade entre Adriana e Ivan também já havia sido abordada publicamente pela atriz. Em entrevista ao gshow, ela afirmou não se incomodar com os comentários sobre os 24 anos que separam os dois e classificou a questão como uma "bobagem".O casamento aconteceu após Adriana anunciar, em fevereiro de 2025, que os dois haviam decidido oficializar a relação. Na época, ela contou que já morava com Ivan e explicou que a decisão de realizar a cerimônia surgiu da vontade de celebrar a união ao lado de pessoas próximas. O pedido havia sido feito pelo diretor em casa e surpreendeu a atriz, que afirmou nunca ter idealizado uma festa de casamento.