Gabriely Miranda, de 23 anos, utilizou os stories do Instagram, na noite deste domingo (27), para rebater críticas sobre a escolha do nome do filho, que se chamará Kendrick. A influenciadora digital está grávida do primogênito, fruto do casamento com o jogador de futebol Endrick, de 20.
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Ela compartilhou um vídeo de outra criadora de conteúdo, Mii Dalla, ironizando opiniões contrárias que gestantes recebem. "'Ah, porque eu não gostei do nome do seu filho'. Mulher, ainda bem que tu falou. Quase que não dá tempo. Fala aí, então, qual é o nome que você quer colocar no meu filho. Porque quase que eu vou lá no hospital parir, e aí eu ia colocar o nome que eu gostaria de por. Então, ainda bem que você falou. Fala aí qual o nome que você quer."
Nos comentários, Gabriely também retrucou. "Chatice", escreveu a influenciadora, que está na reta final da gestação.
Gravidez e relacionamento
No mês passado, Gabriely desabafou a respeito dos desafios da gravidez. "Eu vou voltar a ser gata e divertida em breve, gente. É que agora eu estou só lutando pela minha vida (grávida)", dizia a publicação de Kallyne Fonseca, repostada por ela.
O casal revelou o nome do primeiro filho durante um chá de bebê para amigos e familiares em São Paulo, em julho. A celebração aconteceu na casa de eventos Welucci Gardens e reuniu cerca de 120 convidados. A decoração, assinada por Andrea Guimarães, apostou em tons de azul, branco e lilás e trazia, logo na entrada, uma placa com o nome do primogênito.
Os dois anunciaram a gravidez em abril, por meio de um ensaio publicado nas redes sociais. Na época, Gabriely escreveu a frase "Agora somos cinco", em referência ao casal, aos dois cachorros da família e ao bebê que está a caminho. Poucos dias depois, eles fizeram um chá revelação intimista e descobriram que esperavam um menino.
O atleta e a influenciadora oficializaram a união no civil em setembro de 2024 e, meses antes, celebraram o casamento religioso em uma cerimônia reservada em Madri, na Espanha. Os dois se mudaram para o país após o jogador ser contratado pelo Real Madrid.
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