Endrick e Gabriely Miranda estão à espera do primeiro filho - Reprodução / Instagram

Endrick e Gabriely Miranda estão à espera do primeiro filhoReprodução / Instagram

Publicado 28/09/2026 10:46

Gabriely Miranda , de 23 anos, utilizou os stories do Instagram, na noite deste domingo (27), para rebater críticas sobre a escolha do nome do filho, que se chamará Kendrick. A influenciadora digital está grávida do primogênito, fruto do casamento com o jogador de futebol Endrick, de 20.

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Ela compartilhou um vídeo de outra criadora de conteúdo, Mii Dalla, ironizando opiniões contrárias que gestantes recebem. "'Ah, porque eu não gostei do nome do seu filho'. Mulher, ainda bem que tu falou. Quase que não dá tempo. Fala aí, então, qual é o nome que você quer colocar no meu filho. Porque quase que eu vou lá no hospital parir, e aí eu ia colocar o nome que eu gostaria de por. Então, ainda bem que você falou. Fala aí qual o nome que você quer."

Nos comentários, Gabriely também retrucou. "Chatice", escreveu a influenciadora, que está na reta final da gestação.

Gravidez e relacionamento

No mês passado, Gabriely desabafou a respeito dos desafios da gravidez. "Eu vou voltar a ser gata e divertida em breve, gente. É que agora eu estou só lutando pela minha vida (grávida)", dizia a publicação de Kallyne Fonseca, repostada por ela.