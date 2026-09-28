Luana Piovani roga praga para Léo Santana após apoio a ACM Neto - Reprodução Instagram

Luana Piovani roga praga para Léo Santana após apoio a ACM NetoReprodução Instagram

Publicado 28/09/2026 22:02 | Atualizado 28/09/2026 22:17

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Nas imagens, registradas durante uma apresentação realizada no início de setembro, Léo Santana aparece no palco com uma bandeira que trazia o rosto de ACM Neto. A publicação foi interpretada como uma manifestação de apoio do cantor ao político, que disputa novamente o governo baiano.Ao compartilhar o vídeo, Piovani fez um longo comentário sobre a escolha do artista e usou o conceito de karma para falar sobre possíveis consequências das atitudes dele."Você fique atento viu, pai, que karma de traída é f*deroso e lembre-se que você é grande, mas é humano. Ignorância e egoísmo são pagos com saúde, viu? E, só lembrando, o karma arrebata não só você, mas também os seus", escreveu a atriz.A publicação de Luana também fez referência à vida pessoal de Léo Santana. Ao mencionar o karma, ela afirmou que as consequências não atingiriam apenas o cantor, mas também pessoas próximas a ele.O termo utilizado pela atriz tem origem em tradições religiosas e filosóficas indianas e está relacionado à ideia de causa e efeito. De acordo com esse conceito, ações, pensamentos e palavras podem produzir consequências para quem os pratica.A crítica de Piovani aconteceu depois de outra publicação envolvendo ACM Neto. Horas antes de comentar o vídeo de Léo Santana, a atriz havia criticado o candidato por causa de sua autodeclaração racial.ACM Neto se declarou pardo nas eleições de 2022, quando disputou o Governo da Bahia. Para a eleição de 2026, porém, o político passou a se declarar branco no registro de candidatura. A mudança gerou repercussão nas redes sociais e foi alvo de críticas.A alteração também foi comentada pelo próprio candidato. Em entrevista à TV Aratu, ACM Neto afirmou que passou por um processo de reflexão sobre o tema e reconheceu que errou ao se declarar pardo em 2022.A manifestação contra Léo Santana é mais um episódio envolvendo Piovani nas redes sociais. No início deste ano, a atriz também havia sido alvo de repercussão após internautas interpretarem uma publicação direcionada à influenciadora Virginia Fonseca como uma espécie de "praga". Na ocasião, a atriz negou que tivesse feito uma maldição contra ela.Até o momento, Léo Santana não havia respondido publicamente ao comentário de Luana Piovani.