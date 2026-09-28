Leonardo volta a beber após quase um mês sem álcool - Reprodução Instagram

Leonardo volta a beber após quase um mês sem álcoolReprodução Instagram

Publicado 28/09/2026 21:35

Na publicação, Leonardo escreveu apenas "Voltei, Brasil", acompanhado de um emoji de óculos escuros. A retomada do consumo chamou a atenção de Ana Castela, que comentou a publicação fazendo referência à mudança física percebida no cantor durante o período de abstinência."Vai inchar de novo", escreveu a cantora.Antes de voltar a beber, Leonardo passou cerca de 30 dias sem consumir álcool por recomendação médica. A decisão veio depois que exames de rotina apontaram uma alteração nos níveis de triglicérides. Segundo a equipe do sertanejo, o resultado não foi considerado alarmante, mas os médicos recomendaram mudanças na alimentação, incluindo a suspensão das bebidas alcoólicas durante um mês.A pausa também foi acompanhada pela mulher do cantor, Poliana Rocha. Nesta segunda, horas antes da publicação de Leonardo, ela mostrou que o marido havia realizado uma nova bateria de exames para verificar as taxas."Ele acabou de fazer [exames] para verificar as taxas dele. Tenho certeza de que estão ótimas devido à perda de peso", afirmou Poliana.Após a avaliação, Leonardo recebeu autorização para retomar o consumo de álcool. Em um relato publicado anteriormente, o cantor falou sobre a dificuldade que teve para cumprir os 30 dias sem beber."É, trinta dias sem beber nada de bebida alcoólica, realmente, para mim, foi motivo de muito sofrimento. Deu até vontade de chorar. A pessoa igual eu, acostumada, trinta dias, não foi brincadeira, não", disse.Na ocasião, Leonardo também brincou com a mudança no peso e afirmou que não pretendia repetir a experiência de ficar um mês sem álcool."Nunca mais eu faço isso e vou falar para vocês: não façam isso, não. Prefiro ser um gordo feliz do que um magro triste. Graças a Deus, passou essa agonia", declarou.