Renner, Tere Oberger e o filho do casal, DaviReprodução / Instagram
Renner recebe apoio da mulher devido morte de Rick
'Sei que a partida do seu parceiro de palco e vida deixou uma dor imensa', relatou Tere Oberger, nesta segunda-feira (28)
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Adriana Birolli celebra um ano de casamento com diretor de TV
Atriz relembrou registros da cerimônia e declarou seu carinho pelo marido nas redes sociais
Virginia relata dores depois de assistir jogo da NFL: 'Quase vomitei'
Influenciadora digital contou nos stories do Instagram, na tarde desta segunda-feira (28), que está com o siso inflamado;
Ary Fontoura detona fake news sobre sua morte: 'Falta de respeito'
Ator usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (28), para ressaltar que está 'vivo e muito bem'; veterano recebeu apoio dos fãs
Jão anuncia continuação da 'Turnê Memórias Póstumas' com show no Rio
Além da capital fluminense, o cantor se apresentará em BH, Recife, Brasília e São Paulo; venda geral de ingressos começa em 1º de outubro
Madonna domina VMA 2026 com sete vitórias; veja os destaques
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