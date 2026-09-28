Renner, Tere Oberger e o filho do casal, Davi - Reprodução / Instagram

Renner, Tere Oberger e o filho do casal, DaviReprodução / Instagram

Publicado 28/09/2026 17:37

"Meu amor, escolhi esta foto porque nela estamos nós três, juntinhos, num dia feliz que agora guardo com ainda mais carinho. Sei que a partida do seu parceiro de palco e vida deixou uma dor imensa. Não vou pedir que você seja forte o tempo todo", começou Tere, na legenda da publicação.

"Quero apenas que saiba que pode viver essa saudade no seu tempo, e que eu e o Davi estaremos aqui para segurar a sua mão. Eu acredito em você. E, quando seu coração estiver pronto, quero estar ao seu lado para ouvir sua voz cantar outra vez. Um dia de cada vez, meu amor. Nós te amamos." O cantor também é pai de Abila, Amanda, Ítalo, Igor, Enzo e Victor, frutos de relacionamentos diferentes.

Nesta sexta (25), o cantor se manifestou sobre a perda . Renner falou sobre o processo do luto e agradeceu o apoio que tem recebido dos fãs. Ele também esclareceu que, apesar do momento doloroso, está bem e tem se apoiado na fé.

"Alô, meu povo querido, fãs do Rick e Renner, do Brasil e do mundo, como eu falo… Eu resolvi aparecer agora somente porque a gente passou por momentos bem difíceis e que só a gente que está na pele, próximos assim sente, né? Afinal de contas, foram 40 anos de convivência, de muito suor, muita luta, então não é fácil. Mas Deus tá dando a força, a gente vai, aos poucos, vai levantar, né?", afirmou o artista, na ocasião.

Acidente aéreo

Rick, de 59 anos, morreu em um acidente aéreo na região da serra catarinense. Junto do artista, também estavam o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Os destroços foram encontrados na terça (22) em Santa Bárbara com o auxílio da aeronave arcanjo 03.

Velório e sepultamento