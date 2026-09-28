Renner, Tere Oberger e o filho do casal, DaviReprodução / Instagram

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Mylena Moura
Tere Oberger demonstrou nas redes sociais, nesta segunda-feira (28), o apoio ao marido, Renner, após a morte da sua dupla, Renner. O sertanejo faleceu em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, há uma semana. Ela compartilhou um registro do casal ao lado do filho, Davi, de 5 anos.
"Meu amor, escolhi esta foto porque nela estamos nós três, juntinhos, num dia feliz que agora guardo com ainda mais carinho. Sei que a partida do seu parceiro de palco e vida deixou uma dor imensa. Não vou pedir que você seja forte o tempo todo", começou Tere, na legenda da publicação.
"Quero apenas que saiba que pode viver essa saudade no seu tempo, e que eu e o Davi estaremos aqui para segurar a sua mão. Eu acredito em você. E, quando seu coração estiver pronto, quero estar ao seu lado para ouvir sua voz cantar outra vez. Um dia de cada vez, meu amor. Nós te amamos." O cantor também é pai de Abila, Amanda, Ítalo, Igor, Enzo e Victor, frutos de relacionamentos diferentes.
Nesta sexta (25), o cantor se manifestou sobre a perda. Renner falou sobre o processo do luto e agradeceu o apoio que tem recebido dos fãs. Ele também esclareceu que, apesar do momento doloroso, está bem e tem se apoiado na fé.
"Alô, meu povo querido, fãs do Rick e Renner, do Brasil e do mundo, como eu falo… Eu resolvi aparecer agora somente porque a gente passou por momentos bem difíceis e que só a gente que está na pele, próximos assim sente, né? Afinal de contas, foram 40 anos de convivência, de muito suor, muita luta, então não é fácil. Mas Deus tá dando a força, a gente vai, aos poucos, vai levantar, né?", afirmou o artista, na ocasião.

Acidente aéreo

Rick, de 59 anos, morreu em um acidente aéreo na região da serra catarinense. Junto do artista, também estavam o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Os destroços foram encontrados na terça (22) em Santa Bárbara com o auxílio da aeronave arcanjo 03.

Velório e sepultamento

O corpo de Rick, foi velado na quinta (24), no Cemitério Pax, em Sorocaba, interior de São Paulo. A cerimônia, restrita a familiares e amigos próximos, começou às 8h. O sepultamento ocorreu no mesmo local, às 17h.