Madonna foi a principal vencedora do MTV Video Music Awards (VMA) 2026Reprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Madonna, de 68 anos, foi a principal vencedora do MTV Video Music Awards (VMA) 2026, realizado neste domingo (27), no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora conquistou sete troféus, entre eles Artista do Ano e Melhor Álbum, por "Confessions II". 
A artista também venceu Melhor Colaboração, por "Bring Your Love", parceria com Sabrina Carpenter, além de Melhor Dance, Melhor Vídeo em Formato Longo, Melhor Fotografia e Melhor Coreografia, pelas produções ligadas a "Confessions II - The Film".

Apresentada por Snoop Dogg, a 43ª edição marcou ainda o retorno de Madonna ao palco do VMA após 23 anos. Ela chegou à cerimônia com 13 indicações, o maior número entre os concorrentes desta edição. 
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Taylor Swift também saiu premiada. A cantora levou Vídeo do Ano por "The Fate of Ophelia" e Melhor Montagem. Com os resultados, chegou a 33 troféus e se tornou a artista mais premiada da história do VMA, ultrapassando Beyoncé. 

Além das categorias tradicionais, Taylor foi a primeira vencedora do Artist Director Honors, reconhecimento voltado à trajetória como diretora artística. Durante a cerimônia, ela também apresentou pela primeira vez o videoclipe de seu novo single. 

O BTS conquistou três prêmios: Música do Ano e Melhor K-Pop, por "SWIM", além de Melhor Grupo. Sienna Spiro recebeu o troféu de Artista Revelação. 
Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear também foram homenageados com o Vanguard Award, em reconhecimento ao legado do Nirvana.
A cerimônia também reuniu uma série de apresentações musicais. LISA, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION, SOMBR, Teddy Swims e Yung Lean subiram ao palco ao longo da noite além de Madonna.
SOMBR:
Sienna Spiro:

Principais vencedores

- Artista do Ano: Madonna
- Vídeo do Ano: Taylor Swift — "The Fate of Ophelia"
- Música do Ano: BTS — "SWIM"
- Artista Revelação: Sienna Spiro
- Melhor Álbum: Madonna — "Confessions II"
- Melhor Colaboração: Madonna e Sabrina Carpenter — "Bring Your Love"
- Melhor Dance: Madonna — "Confessions II - The Film"
- Melhor K-Pop: BTS — "SWIM"
- Melhor Grupo: BTS
- Melhor Vídeo em Formato Longo: Madonna — "Confessions II - The Film"
- Melhor Fotografia: Madonna — "Confessions II - The Film"
- Melhor Coreografia: Madonna — "Confessions II - The Film"
- Melhor Montagem: Taylor Swift
- Artist Director Honors: Taylor Swift
- Vanguard Award: Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear 

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa