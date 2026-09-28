Madonna foi a principal vencedora do MTV Video Music Awards (VMA) 2026Reprodução / Instagram
Madonna en los #VMA2026 recordándonos que la vara la puso ella.— No eres tú, soy Gio. (@giov_) September 28, 2026
A su edad, con 40 años de carrera y sin absolutamente nada que demostrar… podría quedarse en casa. Pero no. Viene, sirve, rompe y nos pone a bailar.
Reina. La primera. La única. pic.twitter.com/jt11k7ATi6
Apresentada por Snoop Dogg, a 43ª edição marcou ainda o retorno de Madonna ao palco do VMA após 23 anos. Ela chegou à cerimônia com 13 indicações, o maior número entre os concorrentes desta edição.
Além das categorias tradicionais, Taylor foi a primeira vencedora do Artist Director Honors, reconhecimento voltado à trajetória como diretora artística. Durante a cerimônia, ela também apresentou pela primeira vez o videoclipe de seu novo single.
em resumo foi um vma perfeitinho com a taylor recebendo honraria, a premiere de patient zero e the fate of ophelia, opalite e the cure sendo premiadas pic.twitter.com/CL5MT1n4jE— joao (@joaotaybillivie) September 28, 2026
O BTS conquistou três prêmios: Música do Ano e Melhor K-Pop, por "SWIM", além de Melhor Grupo. Sienna Spiro recebeu o troféu de Artista Revelação.
.@Cosmopolitan ranks Sombr’s performance at the #VMAs as the 3rd best performance of the night. pic.twitter.com/5UPubqkXji— Sombr Charts (@SombrCharts) September 28, 2026
imagina seu debut no #vmas ser assim pic.twitter.com/oURM4ptrJH— SIENNA SPIRO BRASIL (@siennaspirobr) September 28, 2026
Principais vencedores
- Artista do Ano: Madonna
- Vídeo do Ano: Taylor Swift — "The Fate of Ophelia"
- Música do Ano: BTS — "SWIM"
- Artista Revelação: Sienna Spiro
- Melhor Álbum: Madonna — "Confessions II"
- Melhor Colaboração: Madonna e Sabrina Carpenter — "Bring Your Love"
- Melhor Dance: Madonna — "Confessions II - The Film"
- Melhor K-Pop: BTS — "SWIM"
- Melhor Grupo: BTS
- Melhor Vídeo em Formato Longo: Madonna — "Confessions II - The Film"
- Melhor Fotografia: Madonna — "Confessions II - The Film"
- Melhor Coreografia: Madonna — "Confessions II - The Film"
- Melhor Montagem: Taylor Swift
- Artist Director Honors: Taylor Swift
- Vanguard Award: Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa