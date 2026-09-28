Madonna foi a principal vencedora do MTV Video Music Awards (VMA) 2026 - Reprodução / Instagram

Madonna foi a principal vencedora do MTV Video Music Awards (VMA) 2026Reprodução / Instagram

Publicado 28/09/2026 13:30

Madonna , de 68 anos, foi a principal vencedora do MTV Video Music Awards (VMA) 2026, realizado neste domingo (27), no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora conquistou sete troféus, entre eles Artista do Ano e Melhor Álbum, por "Confessions II".

Madonna en los #VMA2026 recordándonos que la vara la puso ella.



A su edad, con 40 años de carrera y sin absolutamente nada que demostrar… podría quedarse en casa. Pero no. Viene, sirve, rompe y nos pone a bailar.



Reina. La primera. La única. pic.twitter.com/jt11k7ATi6 — No eres tú, soy Gio. (@giov_) September 28, 2026

A artista também venceu Melhor Colaboração, por "Bring Your Love", parceria com Sabrina Carpenter, além de Melhor Dance, Melhor Vídeo em Formato Longo, Melhor Fotografia e Melhor Coreografia, pelas produções ligadas a "Confessions II - The Film".



Apresentada por Snoop Dogg, a 43ª edição marcou ainda o retorno de Madonna ao palco do VMA após 23 anos. Ela chegou à cerimônia com 13 indicações, o maior número entre os concorrentes desta edição.



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Taylor Swift também saiu premiada. A cantora levou Vídeo do Ano por "The Fate of Ophelia" e Melhor Montagem. Com os resultados, chegou a 33 troféus e se tornou a artista mais premiada da história do VMA, ultrapassando Beyoncé.



Além das categorias tradicionais, Taylor foi a primeira vencedora do Artist Director Honors, reconhecimento voltado à trajetória como diretora artística. Durante a cerimônia, ela também apresentou pela primeira vez o videoclipe de seu novo single.

em resumo foi um vma perfeitinho com a taylor recebendo honraria, a premiere de patient zero e the fate of ophelia, opalite e the cure sendo premiadas pic.twitter.com/CL5MT1n4jE — joao (@joaotaybillivie) September 28, 2026

O BTS conquistou três prêmios: Música do Ano e Melhor K-Pop, por "SWIM", além de Melhor Grupo. Sienna Spiro recebeu o troféu de Artista Revelação. O BTS conquistou três prêmios: Música do Ano e Melhor K-Pop, por "SWIM", além de Melhor Grupo. Sienna Spiro recebeu o troféu de Artista Revelação.

Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear também foram homenageados com o Vanguard Award, em reconhecimento ao legado do Nirvana.

A cerimônia também reuniu uma série de apresentações musicais. LISA, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION, SOMBR, Teddy Swims e Yung Lean subiram ao palco ao longo da noite além de Madonna.

SOMBR:

.@Cosmopolitan ranks Sombr’s performance at the #VMAs as the 3rd best performance of the night. pic.twitter.com/5UPubqkXji — Sombr Charts (@SombrCharts) September 28, 2026

Sienna Spiro:

imagina seu debut no #vmas ser assim pic.twitter.com/oURM4ptrJH — SIENNA SPIRO BRASIL (@siennaspirobr) September 28, 2026