Bruno relatou episódio inexplicável com rádio após morte de Rick - Reprodução/Instagram

Bruno relatou episódio inexplicável com rádio após morte de RickReprodução/Instagram

Publicado 28/09/2026 09:06 | Atualizado 28/09/2026 12:11

Bruno, que forma dupla com Marrone, revelou uma experiência inexplicável após a morte do cantor Rick Sollo , parceiro de Renner. No domingo (27), o sertanejo contou nas redes sociais que o rádio que fica na cozinha de sua residência ligou sozinho e tocou uma canção dos amigos.

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"Eu estava aqui na cozinha, aqui tem um radinho que a gente ganhou. De repente, o rádio ligou sozinho, sozinho. Estava só eu e a Gleide aqui, e estava tocando uma música do Rick & Renner", disse nos Stories.

O artista mostrou que o aparelho é antigo e só liga ao ter um botão acionado manualmente. "Esse rádio, pra ligar ele, tem que fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ele simplesmente ligou sozinho. Nós fizemos quatro shows, nós fizemos quatro homenagens ao Rick, pedimos pro pessoal aplaudir, falamos da carreira dele, cantamos a música dele".

Bruno entendeu o episódio como uma forma de gratidão após ter exaltado o legado artístico de Rick nos shows da dupla com Marrone. "Agora, isso que aconteceu aqui só pode ter sido um agradecimento dele pra nós, ou alguém me fala alguma coisa, porque não tem como, não tem explicação. Porque não é mentira não, é verdade", finalizou.

Tragédia

Rick Sollo, de 59 anos, foi uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero em Santa Catarina na última segunda-feira (21). Além do sertanejo, também estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Os destroços foram encontrados por volta das 12h de terça-feira (22) em Santa Bárbara com o auxílio da aeronave arcanjo 03. A operação contou com aproximadamente 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.

Rick era casado com Geralda Helena, com quem mantinha um relacionamento há mais de 40 anos. Os dois se casaram em 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo, após mais de 30 anos juntos, em uma cerimônia celebrada pelo padre Fábio de Melo. O cantor deixou dois filhos e quatro netos.