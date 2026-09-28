Viviane Araujo vai antecipar mudança para nova mansão - Reprodução/Instagram

Viviane Araujo vai antecipar mudança para nova mansão Reprodução/Instagram

Publicado 28/09/2026 10:11

Viviane Araujo , de 51 anos, contou aos seguidores nesta segunda-feira (28) que vai se mudar às pressas, mesmo com a reforma de sua nova residência ainda não tendo acabado. A atriz desabafou sobre o atraso na obra, o motivo da mudança e o processo de encaixotar os pertences da família.

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"Ai, gente, chegou o momento. O momento inesperado e ao mesmo esperado. Eu vou ter que me mudar sem minha obra ter terminado. É uma coisa que eu não queria, mas infelizmente não vai ter jeito. A obra atrasou e eu tenho que entregar meu apartamento, que eu já vendi. Minha cobertura. Tenho até o dia 20 desse mês [de outubro] para entregar", revelou.

A rainha de bateria do Salgueiro adiantou que pretende compartilhar nas redes sociais essa etapa. "Hoje eu começo a dar forma para a minha mudança. O 'diário de mudança' agora. O que vocês acham? Acho legal, vou fazer. Vou gravar tudo. No fundo, eu quero que seja leve e divertido. Sei que tem os seus perrengues, porque mudança é complicado, mas quero fazer disso, uma coisa leve, uma mudança mesmo", disse.

Antes do estresse, Viviane contou que vai aproveitar um momento relaxante. "Vou fazer, sim! Quando eu terminar a massagem, aí eu começo. Arrumei um monte de caixa de papelão, fui pedindo para todo mundo", acrescentou.

Samba



No fim de semana, Viviane Araujo caiu no samba no ensaio do Acadêmicos do Salgueiro, que contou com a participação especial da Beija-Flor de Nilópolis. Para o evento, a rainha da agremiação escolheu um figurino composto por uma blusa personalizada e short jeans com aplicações vermelhas.

Nas redes sociais, a artista compartilhou registros da quadra lotada no Andaraí, Zona Norte do Rio. "Meu", escreveu na legenda. Em outro momento, ela posou descontraída ao lado dos ritmistas da Bateria Furiosa. "O amanhã tá garantido!", brincou. O evento também foi prestigiado por outras musas famosas da escola de samba, como Bruna Griphao, MC Rebecca e Cintia Dicker.