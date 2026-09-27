Viviane Araujo marca presença no ensaio do SalgueiroReprodução / Instagram
Nos Stories, ela mostrou a quadra lotada e declarou seu carinho pela escola. “Meu”, escreveu ao marcar o perfil do Salgueiro. Em outro registro, apareceu junto aos ritmistas e brincou: “O amanhã tá garantido!”.
Rebecca levou um look vermelho para o palco e também mostrou trechos da apresentação nas redes sociais. Já Cintia Dicker surgiu com vestido metalizado e escreveu: “Vamos Salgueiro!!!”.
A noite ainda contou com a presença do jornalista Stephen A. Smith. Em uma publicação conjunta, a escola celebrou a visita: “Hoje foi dia desse gigante na nossa casa! Stephen A. Smith, que honra te receber aqui no Torrão!”. Nos registros, ele aparece ao lado de Viviane e segurando uma camisa ligada ao enredo de Xica da Silva.
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Convidada especial do ensaio, a Beija-Flor de Nilópolis levou segmentos da escola para uma apresentação na quadra, incluindo passistas e o casal de mestre-sala e porta-bandeira.
O Salgueiro levará para a Avenida o enredo “Laroyê Xica da Silva: a história por trás da história”, desenvolvido pelo carnavalesco Leonardo Antan. O samba-enredo escolhido para 2027 aborda Xica da Silva a partir de uma narrativa que a coloca no centro da própria história.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa