Viviane Araujo marca presença no ensaio do Salgueiro - Reprodução / Instagram

Viviane Araujo marca presença no ensaio do SalgueiroReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2026 12:38

Viviane Araujo marcou presença no ensaio do Acadêmicos do Salgueiro, na noite deste sábado (26), na quadra da escola, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Rainha de bateria da agremiação, a atriz se esbaldou no evento, que contou com a participação especial da Beija-Flor de Nilópolis.

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Viviane entrou no clima da noite com um look nas cores da escola. A atriz usou uma blusa personalizada e short jeans com aplicações vermelhas, antes de cair no samba junto à Bateria Furiosa.



Nos Stories, ela mostrou a quadra lotada e declarou seu carinho pela escola. “Meu”, escreveu ao marcar o perfil do Salgueiro. Em outro registro, apareceu junto aos ritmistas e brincou: “O amanhã tá garantido!”.

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Musas da agremiação também marcaram presença no ensaio. Bruna Griphao apostou em um figurino dourado para o evento e deu um show de samba no pé. A atriz compartilhou registros dos preparativos e posou ao lado de Carlinhos Salgueiro, a quem chamou de “meu mestre, meu professor, meu amigo e meu companheiro de jornada”.



Rebecca levou um look vermelho para o palco e também mostrou trechos da apresentação nas redes sociais. Já Cintia Dicker surgiu com vestido metalizado e escreveu: “Vamos Salgueiro!!!”.



A noite ainda contou com a presença do jornalista Stephen A. Smith. Em uma publicação conjunta, a escola celebrou a visita: “Hoje foi dia desse gigante na nossa casa! Stephen A. Smith, que honra te receber aqui no Torrão!”. Nos registros, ele aparece ao lado de Viviane e segurando uma camisa ligada ao enredo de Xica da Silva.

