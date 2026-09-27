Festa das Velhas Guardas ganha nova dimensão e une escolas de todos os grupos - Eduardo Hollanda/Divulgação Rio Carnaval

Festa das Velhas Guardas ganha nova dimensão e une escolas de todos os gruposEduardo Hollanda/Divulgação Rio Carnaval

Publicado 27/09/2026 07:49

O samba carioca reuniu diferentes gerações e aproximou escolas de todas as divisões do Carnaval neste sábado (26). Pela primeira vez, integrantes das Velhas Guardas se encontraram na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, para uma grande confraternização. O encontro celebrou sambistas que ajudaram a construir e seguem mantendo viva a história das agremiações.

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Em 2011 e 2012, o espaço chegou a receber confraternizações voltadas às Velhas Guardas do Grupo Especial. Nos anos seguintes, o evento seguiu sua tradição em quadras pelo estado. Agora, retorna ao complexo de barracões em uma edição ampliada, reunindo, em um mesmo espaço, veteranos de agremiações de diferentes grupos do Carnaval carioca, do Grupo de Avaliação até o Especial.



A celebração começou às 13h, com um grande almoço de confraternização, e teve shows de Leonardo Bessa e do grupo Puxadores do Samba. Pouco depois das 18h, um dos momentos mais emocionantes encerrou a programação: o desfile das bandeiras das agremiações diante dos veteranos que ajudaram a escrever a história representada por cada uma delas.

Em 2011 e 2012, o espaço chegou a receber confraternizações voltadas às Velhas Guardas do Grupo Especial. Nos anos seguintes, o evento seguiu sua tradição em quadras pelo estado. Agora, retorna ao complexo de barracões em uma edição ampliada, reunindo, em um mesmo espaço, veteranos de agremiações de diferentes grupos do Carnaval carioca, do Grupo de Avaliação até o Especial.A celebração começou às 13h, com um grande almoço de confraternização, e teve shows de Leonardo Bessa e do grupo Puxadores do Samba. Pouco depois das 18h, um dos momentos mais emocionantes encerrou a programação: o desfile das bandeiras das agremiações diante dos veteranos que ajudaram a escrever a história representada por cada uma delas.

"Hoje é um dia de celebração. O presidente Gabriel David e toda a diretoria conseguiram reunir as Velhas Guardas de todo o estado do Rio em uma festa de uma dimensão enorme. Essas pessoas são gigantes, são guerreiras. E não poderia haver lugar mais simbólico para essa homenagem do que o próprio quilombo do samba, a Cidade do Samba", afirmou Elmo José dos Santos, diretor de Carnaval da Liesa.



Para o presentador da confraternização há 23 anos, Marcelo Pacífico, ver o encontro alcançar essa dimensão tem um significado único.



"É uma forma de valorizar os baluartes e veteranos do samba, preservar a memória das escolas e reverenciar pessoas que carregam décadas dessa história, algumas delas presentes desde a própria fundação de suas agremiações", destacou.



Entre os veteranos que participaram da celebração estava Luiz Desenho, de 64 anos, sendo 48 anos de história na Mangueira e há cinco integra a Velha Guarda da escola.



"É a segunda vez que participo dessa festa e, para mim, esta está sendo ainda mais especial. É uma alegria enorme ver tantas Velhas Guardas reunidas, de tantas escolas diferentes, celebrando o samba, amizade e nossa história. Tenho 48 anos de Mangueira e sei o valor que tem um encontro como esse. É uma confraternização bonita, que aproxima as escolas e valoriza quem dedicou e continua dedicando a vida ao Carnaval", afirmou.