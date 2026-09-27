Inauguração da quadra aconteceu na tarde deste sábado (27)Marcelo Sabat/Divulgação
Liderada pela presidente Bárbara Rigaud e com a bateria comandada pela mestra Paloma Bento, a escola tem como objetivo combater o machismo e o etarismo no samba, além de ampliar a participação e o protagonismo feminino dentro da cultura carnavalesca.
Mais do que um lugar para ensaios, a nova quadra funcionará como o Espaço Cultural Quilombo Urbano, com oficinas gratuitas de percussão e cursos voltados ao empreendedorismo feminino e à autonomia de mulheres da Zona Norte. A proposta é transformar o local em um ponto de encontro para atividades culturais, formação e fortalecimento da comunidade.
A inauguração aconteceu junto com a tradicional Festa das Baianas Mães do Axé. O espaço fica localizado na Rua Dagmar da Fonseca, 135. A entrada ocorreu mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível.
Ao DIA, a diretora da escola, Gisele Rosíris, falou sobre a importância da nova quadra para a agremiação e destacou o significado do espaço para as mulheres que fazem parte da escola.
“Hoje, estamos realizando um grande sonho. A inauguração da nossa quadra é mais um marco na história de lutas e conquistas do GRES TPM. Este será o nosso espaço para ensaios e projetos culturais, sempre com o foco em capacitar e empoderar nossas ritmistas e todas as mulheres. E como nada no samba acontece sem elas, vamos celebrar esse momento junto com o nosso grande Encontro de Baianas, homenageando a nossa ala e diretoria. Vai ser uma festa linda e um momento histórico”, afirmou.
Participaram da inauguração grupos de baianas como: Baianas do Furdunço, de amarelo; Baianas do Salgueiro, de vermelho; Associação das Baianas, com amarelo e saias brancas; Baianas do Império Serrano, também de branco; Baianas da Unidos da Ponte, com blusas brancas e saias estampadas; e Baianas do bloco Ayê Ina.
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