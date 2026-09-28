Giovanna Gold e Serginho se desentenderam e brigaram por copo na 'Fazenda 18' - Reprodução / RecordTV

Giovanna Gold e Serginho se desentenderam e brigaram por copo na 'Fazenda 18'Reprodução / RecordTV

Publicado 28/09/2026 09:33 | Atualizado 28/09/2026 10:59



Giovanna Gold e Sérgio Hondjakoff, o Serginho, protagonizaram uma nova discussão em " A Fazenda 18 " na manhã deste domingo (27). Desta vez, o desentendimento começou depois que o ator pegou um copo identificado com o nome da colega por não encontrar o próprio recipiente.

Giovanna e Serginho discutem por copo!



Giovanna imita Serginho como uma criança e dispara: “Obcecado com a Gostosona”



ELA FALA Q ELE AGE COMO UMA CRIANÇA E NO FINAL QUEM AGE COMO CRIANÇA É ELA!#AFazenda #AFazenda18 pic.twitter.com/l3iSV64WMn — surtada.lulu (@luannadalila) September 27, 2026

Durante a confusão, Darlin Ferrattry tentou ajudar Serginho a localizar o copo dele. Giovanna, então, passou a ironizar o ator em tom infantilizado. "Feio, feio, feio! Não é assim que se faz (...) Você não pega as coisas do coleguinha", disparou.



Serginho rebateu as provocações, e os dois trocaram caretas durante o desentendimento. Em outro momento, Giovanna afirmou: "Nunca mais encosta na coleguinha, porque pode dar punição e ser expulso".

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A discussão deste domingo não foi o primeiro atrito recente entre Giovanna e Serginho. No dia anterior, os dois já haviam se desentendido por causa da divisão das camas. Segundo o relato apresentado, Giovanna estava utilizando uma cama que seria de Serginho enquanto ele permanecia na baia. Quando retornou à sede, o ator se deitou no local, o que provocou uma nova discussão.



Após o episódio, Darlin contou a outros participantes que Giovanna teria puxado a coberta em que Serginho estava deitado. Maíra, por sua vez, afirmou ter visto a atriz imitando os trejeitos do colega. As situações passaram a alimentar discussões entre os confinados sobre a forma como Serginho vem sendo tratado na casa. A discussão deste domingo não foi o primeiro atrito recente entre Giovanna e Serginho. No dia anterior, os dois já haviam se desentendido por causa da divisão das camas. Segundo o relato apresentado, Giovanna estava utilizando uma cama que seria de Serginho enquanto ele permanecia na baia. Quando retornou à sede, o ator se deitou no local, o que provocou uma nova discussão.Após o episódio, Darlin contou a outros participantes que Giovanna teria puxado a coberta em que Serginho estava deitado. Maíra, por sua vez, afirmou ter visto a atriz imitando os trejeitos do colega. As situações passaram a alimentar discussões entre os confinados sobre a forma como Serginho vem sendo tratado na casa.

Mayk Leão e Mônica Fonseca também protagonizaram uma discussão em "A Fazenda 18".

Depois da Prova de Fogo, na noite de domingo (27), outra discussão movimentou "A Fazenda 18". Mônica Fonseca e Mayk Leão trocaram acusações sobre estratégias de jogo e relembraram desentendimentos anteriores no confinamento.

BARRACO! Mayk e Mônica estão discutindo em A Fazenda. pic.twitter.com/D4lauKJFRa — Rotafofoqueiro (@Rotafofoqueiro) September 28, 2026

Mayk Leão e Mônica Fonseca protagonizaram uma discussão em "A Fazenda 18" ao trocarem acusações sobre as estratégias adotadas no jogo. O influenciador chamou a jornalista de "falsa" e cobrou uma decisão tomada por ela no primeiro "Resta Um" da temporada.



Durante o bate-boca, Mayk afirmou que Mônica havia prometido salvar integrantes do grupo, mas não teria cumprido o combinado. "Falsa pra caralh*! Falou que ia salvar a gente, nem olhou para a gente no 'Resta Um'", disparou.



Mônica rebateu ao questionar a aproximação do peão com Darlin Ferrattry depois que ela conquistou o chapéu de Fazendeira. "Tu quer falar de falso? Passou a semana inteira falando da Darlyn! Aí ela botou o chapéu na cabeça e virou a melhor amiga da vida!", respondeu.



Mayk negou que a mudança tivesse relação com o posto ocupado pela colega e afirmou que Darlin o procurou para conversar. A discussão escalou, e ele passou a provocar Mônica sobre sua posição no jogo. "Você não se garante nem no teu jogo, garota! Você não foi mendigar para vac* porque ela não fala! Não sei como você não pediu para a cabrita te salvar!", ironizou.



A jornalista, por sua vez, acusou Mayk de falar mal de Darlin e articular contra ela antes da aproximação entre os dois. "Você passou a semana inteirinha falando mal dela, armando nas costas dela para ela entrar na Roça", afirmou. Mayk não negou: "Mas isso é com ela! (...) Votei nela, coloquei o balde nela, dei quatro votos nela!".



Em outro momento, Mayk repetiu que ninguém se importava com Mônica dentro do confinamento. Ela reagiu: "Eu não preciso! (...) Eu estou cagando para o que você pensa, amor! Mayk, a tua opinião e a bost* da vaca para mim é a mesma coisa!".



Os dois também discutiram sobre a forma de jogar. Mônica ironizou o adversário ao chamá-lo de "jogador", enquanto Mayk afirmou ser melhor do que ela. "Eu vim para ganhar!", declarou a jornalista. "Eu não te prometi nada, eu não te devo nada! completou.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa