Rikardo Negro venceu a Prova de Fogo de ’A Fazenda 18’ - Reprodução/ X

Rikardo Negro venceu a Prova de Fogo de ’A Fazenda 18’Reprodução/ X

Publicado 28/09/2026 06:43

Rikardo Negro venceu a Prova de Fogo que aconteceu na noite de domingo (27) em "A Fazenda 18", da Record, e faturou o lampião com as chamas. Além do ex-casa de vidro, outros onze participantes disputaram os poderes: Ariela, Jottapê, Mônica, Alfredo, Gabriel, Renata, Lucas, Murilo, Renê, Catherine e Adryana.

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Os integrantes do reality show se enfrentaram em uma dinâmica de agilidade fantasiados de ovos. Após o sinal sonoro, eles deveriam correr e entrar na estrutura que simulava uma caixa. Os peões que não conseguissem um espaço na "embalagem" eram eliminados.

Entrou do avesso, mas entrou. Rikardo leva vantagem essa semana #ProvaDeFogo pic.twitter.com/IP7p8XAINW — A Fazenda (@afazendarecord) September 28, 2026

Antes da prova, Adriane Galisteu revelou a decisão do público referente a votação do poder da Chama Vermelha. A opção mais votada foi a B: "Imunize um dos roceiros ao veto da Prova do Fazendeiro (você pode se imunizar)".

Já a baia da semana ganhou como moradoras Adriana, Ariela e Mônica, as três primeiras eliminadas da disputa. Em consenso, elas escolheram Renê para enfrentar o perrengue. "Por conta de algumas falas que você teve na última dinâmica", justificou Ariela.

Após o fim da #ProvaDeFogo, Ariela, Mônica e Adryana puxaram Renê Thristan para o castigo da semana.



Quatro Peões na zona de perigo e um Lampião na mão do Rikardo. Quem você acha que roda nessa Roça? pic.twitter.com/kFTfI4Wv04 — A Fazenda (@afazendarecord) September 28, 2026

Os moradores da baia

Adryana Ribeiro: A cantora ficou famosa pelo trabalho no grupo Adryana & A Rapaziada, que misturava black music com samba, nos anos 90. Em 2022, foi finalista do "Power Couple Brasil 6", ao lado do companheiro Albert Bressan.

Ariela Carasso: Mãe, empresária, executiva de eventos e criadora de conteúdo, a paulistana destaque com sua participação na 4ª temporada de "Casamento às Cegas Brasil". Filha de pai britânico e mãe brasileira, teve o inglês como primeiro idioma e viveu em Londres por quase 10 anos.

Mônica Fonseca: Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a jornalista de 32 anos iniciou a trajetória profissional na TV Pampa, em 2014. Desde então, já passou pela Record Guaíba, em Porto Alegre, e fez parte do quadro Hora da Venenosa (Record RS e Record MG). Ela é mamãe de Lorenzo, de 9 anos.

Renê Thristan: Conhecido por interpretar o Afonso, em "Carrossel", e João Pedro, em "Chiquititas", o ator e cantor de 29 anos retorna à dramaturgia, neste ano, como protagonista de "Chama-me de Marido", novela vertical do Kwai. Ele é filho do cantor sertanejo Renê, da dupla Renê & Ronaldo, e de Sônia Ferreira.