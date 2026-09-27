Geovanna Tominaga apresentará edição especial da TV Globinho - Divulgação

Geovanna Tominaga apresentará edição especial da TV GlobinhoDivulgação

Publicado 27/09/2026 05:00

Depois de 11 anos fora do ar, a TV Globinho voltará às telinhas da Globo em uma edição especial, no dia 10 de outubro, como parte da Maratona da Esperança, campanha do "Criança Esperança". O programa infantil será comandado por Geovanna Tominaga e promete despertar a memória afetiva dos telespectadores. A apresentadora conta que ainda não sabe muitos detalhes da produção, mas revela alguns desejos.

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"A única coisa que eu sei é que o tema é nostalgia. Eles não estão compartilhando com a gente detalhes sobre desenhos, formato ou cenário. Eu ainda vou fazer a prova de figurino. O que estou pensando é em pedir para usar os penteados que eu usava na época. Queria muito poder fazer isso para relembrar, de uma forma bem nostálgica, como era a TV Globinho", diz Geovanna, que comandou a atração entre 2002 e 2009.

A apresentadora diz que também gostaria de resgatar o "Ohayo" (bom dia, em japonês), que dizia no início do programa. "Todo dia que ligava a TV para ver o programa, me ouvia dar o bom dia em japonês. Isso ficou marcado e é muito significativo para mim. Não vejo a hora de dizer 'Ohayo!'."

A chance de voltar a falar com o público infantil mexeu com a comunicadora. "Fiquei emocionada e muito feliz. As crianças mereciam ter esse momento só para elas na programação aberta. Estar de volta, falando para o público infantil, é uma grande realização para mim", confessa ela, que recorda a emoção que sentiu ao saber que sairia da atração no dia de uma gravação. "Foi muito difícil para mim me despedir dos meus globinhos. Foram sete anos trabalhando para esse público."

O retorno ganha ainda mais significado porque acontece em uma fase completamente diferente da vida da apresentadora. Hoje ela é mãe, escritora e educadora parental. "Recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que ficaram muito felizes porque poderão mostrar para os filhos como foi a infância delas comigo. Hoje, falo com os globinhos que se tornaram pais. É um público que me acompanha até hoje, só que agora como família", destaca.



'Conversas Maternas'

A terceira temporada do "Conversas Maternas", comandado por Geovanna no Youtube, vai estrear no dia 14 de outubro, com dez episódios gravados, que serão disponibilizados semanalmente, às quartas-feiras, às 20h. A proposta é discutir os diferentes assuntos que atravessam a parentalidade, passando por educação, comportamento, desenvolvimento infantil e os desafios enfrentados pelas famílias.

A apresentadora reflete sobre as mudanças do programa desde o início do projeto. "Meu filho cresceu, eu cresci como mãe e, nesse tempo, eu estudei e me formei. Agora saio da primeira infância com conhecimento técnico e experiência como mãe. Acho que isso agrega muito para a curadoria do podcast. Tenho uma comunidade grande de mães que me acompanha e sinto que agora falo com mais propriedade sobre os assuntos", analisa.

