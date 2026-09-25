Ricardo Pereira foi escalado como Tufão em 'Avenida Portugal'Reprodução/Instagram
Em postagem eles revelaram o nome do artista, “Temos Tufão! Ricardo Pereira está de regresso a Portugal para dar vida a uma das personagens mais emblemáticas de “Avenida Portugal”. Com mais de 25 anos de carreira entre Portugal e Brasil, o ator assume agora este novo desafio numa história que todos conhecemos e que ganha uma versão bem nossa. Bem-vindo, Ricardo! Estamos prontos para conhecer o teu Tufão”, escreveram.
Na novela original, Murilo Benício, de 55 anos, interpretou o personagem. Na época, o ator tinha 40 anos. Hoje, ele está confirmado para retornar ao papel de Tufão em “Avenida Brasil 2”, que tem previsão de lançamento para janeiro de 2027. A produção irá substituir “Quem Ama Cuida”, na faixa das 21h.
O novo intérprete do personagem, Ricardo Pereira tem trajetória na televisão dividida entre Portugal e o Brasil. Ele é conhecido por seus papéis em projetos como “Perfeito Coração” (2009), “Laços de Sangue” (2010), “Insensato Coração” (2011), “Joia Rara” (2013), “Liberdade Liberdade” (2016), “Éramos Seis” (2019) e “Alguém Como Eu” (2020).
Ele, ainda, integrou o elenco da versão portuguesa da novela “Dancin’ Days”, de 2012. O projeto foi uma adaptação do país europeu da produção de mesmo nome da TV Globo, que foi ao ar em 1978.
“Avenida Portugal” está em fase de produção, e já teve dois outros nomes confirmados em seu elenco. A emissora SIC revelou que José Condessa, de 28 anos, será Jorginho, personagem de Cauã Reymond, e que Laura Dutra, da mesma idade, interpretará Nina/Rita, originalmente vivida por Débora Falabella.
Ambos já tiveram passagem em produções brasileiras. Condessa integrou a novela da TV Globo, “Salve-se Quem Puder” (2020), e Laura Dutra atuou na primeira temporada da série "Vermelho Sangue" (2025) da plataforma de streaming Globoplay.
Para além disso, José também já trabalhou em projetos como “Cacau” (2024), “Mar Branco” (2023), “Bem Me Quer”, “O Crime do Padre Amaro” (2023), “Estranha Forma de Vida” (2023) e “Honeyjoon” (2025). Enquanto Laura, participou de obras como “Valor da Vida” (2018), “A Impossibilidade de Estar Só” (2020), “A Lista” (2021), “Irreversível” (2024), e “A Herança” (2025).
A novela tem previsão de estreia para março de 2027, e irá ocupar o espaço da adaptação portuguesa de “Páginas da Vida” no canal da emissora.
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