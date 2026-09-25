Simples Detalhe venceu o 'Estrelas da Casa 2026'Reprodução / TV Globo

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Carolina Irigoyen
O Simples Detalhe venceu o "Estrelas da Casa 2026" nesta quinta-feira (24). Formado por David Natel, Hanaya, Uel e Vick Nunes, o grupo de pagode recebeu 56,47% dos votos do público e conquistou um prêmio de mais de R$ 460 mil. 
O Lúmina, quarteto de pop formado por Bruno Gadiol, Leonna, Paula Tavares e Yudchi, terminou a disputa em segundo lugar. A decisão ficou nas mãos do público, que votou durante a transmissão da final. 
Antes de anunciar o resultado, houve ainda um momento de descontração. "O grupo vencedor do 'Estrelas da Casa' de 2016 foi o grupo... 2016, gente! Olha eu, 2016... Tô no passado, né? O grupo vencedor do 'Estrelas da Casa' de 2026 foi... O grupo do pagode!", revelou Ana Clara. 
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Na final, o Simples Detalhe abriu as apresentações com "Coração Radiante", do Grupo Revelação. Mentor do quarteto, Belo destacou a formação do grupo. "É inovador! Nós nunca tivemos um grupo misto na história do samba e do pagode", afirmou. Anitta também elogiou o visual dos participantes: "Primeiro de tudo, o figurino está impecável, irretocável". 
O Lúmina, orientado por Junior Lima, apresentou "Believer", do Imagine Dragons. "Eu olho para eles e vejo já artistas. São uns astros. Estão prontíssimos para irem ao mundo", avaliou o mentor. Anitta classificou a apresentação como "arrebatadora" e acrescentou: "Eu achei incrível".

Singles inéditos

Os dois grupos também estrearam as músicas gravadas especialmente para a final. O Simples Detalhe apresentou "Dia D", composição de Rodrigo Oliveira, Lary, Edgar do Cavaco e Amanda Coronha. Belo destacou a conexão do gênero com o público: "O pagode é isso, é contagiar, levar os corações e a interpretação de vocês para dentro da gente".

Anitta se emocionou com a estreia da faixa. "É uma emoção muito grande quando a gente tem a nossa primeira música de trabalho, marca muito na nossa vida essa sensação de vamos começar. Uma energia tão boa", disse. 

Já o Lúmina cantou "Quem Não Vai Querer", composta por Bárbara Dias, Deco Martins, Bibi e Gavi. Junior avaliou que o quarteto ainda terá um caminho de descoberta pela frente, mas considerou que a formação é "harmônica" e combina. 

Anitta também comentou o desafio de construir uma identidade para um grupo pop. Segundo a cantora, enquanto o pagode já carrega características temáticas mais reconhecíveis, uma formação pop precisa encontrar os próprios temas ao longo do tempo e desenvolver as músicas de acordo com a personalidade dos integrantes.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa