Simples Detalhe venceu o 'Estrelas da Casa 2026'Reprodução / TV Globo
SIMPLES DETALHE É CAMPEÃO #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/gSQEeIGDaG— TV Globo (@tvglobo) September 25, 2026
Na final, o Simples Detalhe abriu as apresentações com "Coração Radiante", do Grupo Revelação. Mentor do quarteto, Belo destacou a formação do grupo. "É inovador! Nós nunca tivemos um grupo misto na história do samba e do pagode", afirmou. Anitta também elogiou o visual dos participantes: "Primeiro de tudo, o figurino está impecável, irretocável".
Esse grupo de pagode é muito perfeito vocalmente brilham mas a beleza EH BIZARRA, COMO SAO LINDOS #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/D9AGg8NVsr— jeff mattias (@jeffmattias) September 25, 2026
É FINAL! A apresentação mal começou e os candidatos já estão entregando tudo no palco do Estrelas da Casa. Qual grupo vocês acham que leva o prêmio?#EstrelasDaCasa pic.twitter.com/51LDCo4YuW— FOFOQUEI (@fofoquei) September 25, 2026
Singles inéditos
Os dois grupos também estrearam as músicas gravadas especialmente para a final. O Simples Detalhe apresentou "Dia D", composição de Rodrigo Oliveira, Lary, Edgar do Cavaco e Amanda Coronha. Belo destacou a conexão do gênero com o público: "O pagode é isso, é contagiar, levar os corações e a interpretação de vocês para dentro da gente".
Anitta se emocionou com a estreia da faixa. "É uma emoção muito grande quando a gente tem a nossa primeira música de trabalho, marca muito na nossa vida essa sensação de vamos começar. Uma energia tão boa", disse.
Já o Lúmina cantou "Quem Não Vai Querer", composta por Bárbara Dias, Deco Martins, Bibi e Gavi. Junior avaliou que o quarteto ainda terá um caminho de descoberta pela frente, mas considerou que a formação é "harmônica" e combina.
Anitta também comentou o desafio de construir uma identidade para um grupo pop. Segundo a cantora, enquanto o pagode já carrega características temáticas mais reconhecíveis, uma formação pop precisa encontrar os próprios temas ao longo do tempo e desenvolver as músicas de acordo com a personalidade dos integrantes.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa