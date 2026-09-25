Simples Detalhe venceu o 'Estrelas da Casa 2026' - Reprodução / TV Globo

Simples Detalhe venceu o 'Estrelas da Casa 2026'Reprodução / TV Globo

Publicado 25/09/2026 09:29 | Atualizado 25/09/2026 10:16

O Simples Detalhe venceu o "Estrelas da Casa 2026" nesta quinta-feira (24). Formado por David Natel, Hanaya, Uel e Vick Nunes, o grupo de pagode recebeu 56,47% dos votos do público e conquistou um prêmio de mais de R$ 460 mil.

O Lúmina, quarteto de pop formado por Bruno Gadiol, Leonna, Paula Tavares e Yudchi, terminou a disputa em segundo lugar. A decisão ficou nas mãos do público, que votou durante a transmissão da final.

Antes de anunciar o resultado, houve ainda um momento de descontração. "O grupo vencedor do 'Estrelas da Casa' de 2016 foi o grupo... 2016, gente! Olha eu, 2016... Tô no passado, né? O grupo vencedor do 'Estrelas da Casa' de 2026 foi... O grupo do pagode!", revelou Ana Clara.

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Na final, o Simples Detalhe abriu as apresentações com "Coração Radiante", do Grupo Revelação. Mentor do quarteto, Belo destacou a formação do grupo. "É inovador! Nós nunca tivemos um grupo misto na história do samba e do pagode", afirmou. Anitta também elogiou o visual dos participantes: "Primeiro de tudo, o figurino está impecável, irretocável".

Na final, o Simples Detalhe abriu as apresentações com "Coração Radiante", do Grupo Revelação. Mentor do quarteto, Belo destacou a formação do grupo. "É inovador! Nós nunca tivemos um grupo misto na história do samba e do pagode", afirmou. Anitta também elogiou o visual dos participantes: "Primeiro de tudo, o figurino está impecável, irretocável".

Esse grupo de pagode é muito perfeito vocalmente brilham mas a beleza EH BIZARRA, COMO SAO LINDOS #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/D9AGg8NVsr — jeff mattias (@jeffmattias) September 25, 2026

O Lúmina, orientado por Junior Lima, apresentou "Believer", do Imagine Dragons. "Eu olho para eles e vejo já artistas. São uns astros. Estão prontíssimos para irem ao mundo", avaliou o mentor. Anitta classificou a apresentação como "arrebatadora" e acrescentou: "Eu achei incrível".



É FINAL! A apresentação mal começou e os candidatos já estão entregando tudo no palco do Estrelas da Casa. Qual grupo vocês acham que leva o prêmio?#EstrelasDaCasa pic.twitter.com/51LDCo4YuW — FOFOQUEI (@fofoquei) September 25, 2026