Stephanie Gomes é a primeira eliminada do reality show - Reprodução/Record

Stephanie Gomes é a primeira eliminada do reality show Reprodução/Record

Publicado 25/09/2026 08:30 | Atualizado 25/09/2026 10:01

Stephanie Gomes foi eliminada de "A Fazenda 18", da Record, com 19,71% dos votos na noite de quinta-feira (24). A participante não resistiu a disputa da primeira roça da temporada contra os atores Giovanna Gold e Sérgio Hondjakoff. Darlin Ferrattry venceu a prova do fazendeiro e escapou do risco de deixar o reality show.

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Nas redes sociais, a equipe de Stephanie falou sobre a breve trajetória dela no programa. "Em 'A Fazenda', mostrou força, lealdade, coragem e viveu esse sonho com o coração aberto. Mesmo diante das críticas e dificuldades, escolheu ser você mesma até o último segundo. Personalidades fortes dividem opiniões, mas também deixam sua marca. Sua trajetória termina aqui, mas o legado de uma mulher corajosa e inesquecível permanece", escreveu.

Após o resultado, a biomédica precisou escolher uma "herança" para cada um dos roceiros salvos. Giovanna ficou imune a próxima formação de roça, enquanto Sérgio tinha que vetar dois participantes da festa que acontece nesta sexta-feira (25). Os escolhidos foram Renê Thristan e Ana Bruna.

FIM DE JOGO PARA STEPHANIE A Peoa disputou a preferência do público com Giovanna e Serginho, mas recebeu 19,71% dos votos e se despede do reality rural. O que acharam do resultado? #EliminaçãoAFazenda



para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com seis sinais… pic.twitter.com/yKpgxARmI9 — A Fazenda (@afazendarecord) September 25, 2026

Vale lembrar que Solange Gomes, mãe da jovem, integrou o elenco de "A Fazenda 13" em 2021 e, apesar de também ter enfrentado a primeira berlinda, conseguiu voltar e conquistar a terceira colocação. A temporada foi vencida pelo influenciador Rico Melquíades.

Indicação

A formação da roça começou com a indicação da fazendeira Fran Almeida, que mandou Stephanie Gomes diretamente para a roça. Ao justificar a escolha, a ex-BBB criticou a participação da adversária no reality show. "Essa semana foi muito intensa, muitas emoções, muito trabalho. O meu voto é uma pessoa que não agregou em nada na casa", disse.