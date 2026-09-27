Susana Vieira celebra carreira de sucesso - Ricardo Bufolin / TV Globo

Susana Vieira celebra carreira de sucessoRicardo Bufolin / TV Globo

Publicado 27/09/2026 05:00





"Quando vieram me convidar, eu fiquei feliz por ser um reality. Gosto de reality, eu assisto... Mas aí não queria fazer por causa do nome 'A Falecida'. Todos vocês sabem que eu tenho pavor de morrer, pavor de desaparecer dessa Terra, dessa vida. Então, eu falei: 'Ah, não quero com esse nome a falecida, é chato, eu já estou uma senhora, a idade já chegou há muito tempo...", recorda.

Com mais de cinco décadas de carreira dedicada à teledramaturgia, Susana Vieira estreia no universo dos reality shows em "Herança em Jogo", disponível no Globoplay, ao lado de Rodrigo Faro. Gravada em luxuosa mansão, a atração reúne 13 participantes, que disputam o prêmio de até R$ 1 milhão em barras de ouro. Aos 84 anos, a veterana revela que quase não aceitou participar da produção por um motivo curioso."Quando vieram me convidar, eu fiquei feliz por ser um reality. Gosto de reality, eu assisto... Mas aí não queria fazer por causa do nome 'A Falecida'. Todos vocês sabem que eu tenho pavor de morrer, pavor de desaparecer dessa Terra, dessa vida. Então, eu falei: 'Ah, não quero com esse nome a falecida, é chato, eu já estou uma senhora, a idade já chegou há muito tempo...", recorda.

O impasse só foi resolvido quando a produção trocou o título do reality para "Herança em Jogo". "Eu gostei e aceitei o convite."

Conhecida por sua sinceridade e bom humor, Susana revela que inicialmente pensou que dividiria o comando do reality com Rodrigo. "Eu achei que era eu e o Rodrigo apresentando. Eu me senti muito... Como é que chama o apresentador lá do 'Big Brother'? O Tadeu Schmidt? Eu já me senti uma 'Tadoa'. Eu juro que achei que ia fazer apresentação, que eu ia dar esporro nas pessoas que estavam na casa. Nada, me sentaram em uma cadeira e me falaram assim: 'fala esse texto' e eu falei."



No reality, Susana interpreta uma mulher, que já morreu, mas deixou uma mansão e uma grande fortuna em barras de ouro. "Essa mulher faz uns vídeos dizendo que vai distribuir a herança dela. Só para brincar. Ela é uma mulher rica, aristocrata e irônica. Deve ser um pouco sádica também, né? Porque fica querendo ver todo mundo se digladiar ali", analisa.



A veterana ainda compara a personagem com sua icônica vilã na novela "Por Amor" (1997). "Sabe quem ela seria? Uma Branca Letícia de Barros Mota". Em outro momento, Susana se lembra do papel de Cândida, que interpretou em "Terra e Paixão" (2023) e morreu logo no início da trama, ao mencionar o primeiro título escolhido para o reality: 'A Falecida'.



"A última novela que eu tinha feito, eu morria no capítulo 15 ou 20. Achei um absurdo me matarem, tendo eu na novela.... Reclamei e não adiantou nada. Não voltei. E nesse quando eles falaram o nome, eu falei: 'gente, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não quero aceitar esse projeto'. Mas aí trocaram o nome. Brincadeiras à parte, eu entrei nessa de cabeça, porque eu também nunca fiz nada para o Globoplay, então, eu acho que vai ser bom."



Com grandes papéis em folhetins, a artista confessa o desejo de ser apresentadora: "Sempre achei que eu poderia ter um programa assim de eu falar com as pessoas", dispara. Ela, então, volta a comentar a vontade de dividir o comando do reality com Faro, que conduz as dinâmicas da atração e é o 'Testamenteiro'. "O público vai ver o ator Rodrigo e o apresentador. Eu, no caso, sou só a atriz. Eu queria apresentar junto."

Entre os maiores desafios da produção, Susana aponta o formato das gravações, além da quantidade de falas. "Muito texto para decorar porque ela (sua personagem) é muito engraçada. Ela é meio irônica, mas não chega a ser má, porque ela está dando a fortuna toda dela. Mas ela chega a ter um certo prazer de ver o comportamento desses elementos por causa de uma herança."

Há 56 anos na TV Globo e com contrato vitalício, a artista celebra a trajetória profissional de sucesso e a estreia no formato dos realities. "Estou na atividade... e agradecida a Deus de estar nesse momento da minha vida e ainda ser chamada por um projeto novo da Globo. Isso é uma gratificação. Isso é sinal de que eu passei muito bem por essa longa estrada", avalia.

"Aos 56 anos na atividade, como eu sempre tive, e sempre uma renovação porque não vem de mim, vem dos convites. Então, eu só posso me sentir muito vaidosa, orgulhosa de mim e grata a quem pensou em mim para esse projeto", complementa.

Novela vertical



Antes de se aventurar nos realities, Susana encarou o desafio de atuar na novela vertical "Onde Está a Boiadeira?", spin-off derivado de "Coração Acelerado" e protagonizado por Ana Castela e André Luiz Frambach, onde deu vida à dona de uma pousada. A atriz confessa que levou um susto inicial devido à dinâmica de gravação totalmente voltada para dispositivos móveis.

"Quando eu entrei no estúdio, eu vi que era tudo feito com celular: a câmera de celular, a figurinista de celular, a maquiagem... Era celular, todo mundo só no 'tic tic tic'. No começo eu fiquei atordoada, eu falei: 'Meu Deus do céu, e se eu não fizer a cara boa?' Porque a gente está acostumada a contracenar olhando para a expressão do outro... Mas eu achei que ficou uma belezinha, adorei fazer!", destaca.