Niterói: Orquestra de Sopros do Aprendiz Musical estará no espetáculo Soul Aprendiz, que comemora os 25 anos do programa de inclusão musical - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: Orquestra de Sopros do Aprendiz Musical estará no espetáculo Soul Aprendiz, que comemora os 25 anos do programa de inclusão musicalClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 28/09/2026 09:00





A diretora executiva do Aprendiz Musical, Juliana Pelca, celebra a iniciativa: “É mais uma entrega muito especial neste ano em que celebramos os 25 anos do Programa Aprendiz Musical. Reunir cerca de 80 alunos no palco em um espetáculo dessa dimensão traduz muito do que construímos ao longo dessa trajetória: formação musical, convivência, experiência de palco e a oportunidade de nossos alunos participarem de grandes produções". Um grupo de jovens se reúne para participar de uma competição de corais. Mas, para eles, o processo vai muito além da música: envolve vida, aprendizado, passado, presente e futuro. Essa é a história do espetáculo “Soul Aprendiz - O Musical”, que o Coro e a Orquestra Aprendiz Musical apresentam nos dias 2 e 3 de outubro, no Theatro Municipal de Niterói. O elenco é formado por alunos do Aprendiz Musical , programa da Prefeitura de Niterói que oferece aulas gratuitas de música para mais de 10 mil estudantes na cidade.A diretora executiva do Aprendiz Musical, Juliana Pelca, celebra a iniciativa: “É mais uma entrega muito especial neste ano em que celebramos os 25 anos do Programa Aprendiz Musical. Reunir cerca de 80 alunos no palco em um espetáculo dessa dimensão traduz muito do que construímos ao longo dessa trajetória: formação musical, convivência, experiência de palco e a oportunidade de nossos alunos participarem de grandes produções".

"Soul Aprendiz - O Musical" evidencia a união, a valorização das diferenças e a construção das identidades de cada pessoa. O diretor cênico do musical e responsável pela ementa Teatralidades, atividade do Programa voltada ao estudo de interpretação e expressão, Marcelo Alvim, define a obra. "A narrativa de Soul Aprendiz estabelece um paralelo com a própria história desse gênero no Brasil, que se consolidou ao incorporar influências do funk e da música soul norte-americana. No enredo, um grupo de jovens integrantes de um coral, inicialmente habituado à música estrangeira, é apresentado à riqueza da cultura brasileira, vivenciando um processo de ‘abrasileiramento’ de seu repertório.”



A seleção musical reúne clássicos do soul e da Música Popular Brasileira, passando por artistas como Aretha Franklin e Michael Jackson, Sandra de Sá e Tim Maia. Entre as canções estão “Oh Happy Day”, clássico que atravessou gerações e ganhou destaque no filme “Mudança de Hábito”, estrelado por Whoopi Goldberg; “Respect”, “Olhos Coloridos”, “Sá Marina”, “Primavera” e “Do Leme ao Pontal”.



O diretor musical do espetáculo e coordenador pedagógico geral do Programa, João Reis, destaca a importância desse encontro entre as culturas brasileira e norte-americana. “Para os alunos, é uma oportunidade de conhecer e resgatar esse repertório, entrar em contato com músicas que fazem parte dessa trajetória da música soul e perceber como um mesmo estilo pode ganhar diferentes formas e características.”



25 anos de vidas transformadas pela música



Entre os jovens que participam do espetáculo está a atriz e cantora Samyra Araújo, de 18 anos. Para sua mãe, Sônia Araújo, o Aprendiz Musical teve um papel importante na transformação da vida da filha. Samyra entrou no Programa há quatro anos, por meio de um edital, em um momento em que enfrentava uma depressão profunda. “O Aprendiz Musical chegou à vida da Samyra em um momento muito difícil, porque ela estava enfrentando uma depressão profunda. Ficava no quarto escuro, não se alimentava e não tinha contato com ninguém. Quando ela entrou no Programa, eu vi uma esperança, porque sabia que ela sempre teve afinidade com a música”, explica Sônia.



Para ela, os avanços da filha são evidentes. Em 2025, Samyra participou pela primeira vez de uma peça, no musical realizado pelo Programa em homenagem a Dona Ivone Lara. “Ali, ela conseguiu se expressar e se desenvolver ainda mais. Como ela também é autista e tem diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), foi um grande desafio. O Aprendiz tem sido um desafio diário, mas com um resultado muito positivo”, comemora a mãe, que verá a filha realizar um solo pela primeira vez durante o espetáculo ‘Soul Aprendiz - O Musical’.



O espetáculo acontece somente nos dias 2 e 3 de outubro (sexta e sábado), às 19h, no Theatro Municipal de Niterói, na Rua XV de Novembro, 35, Centro. Com duração de 90 minutos e classificação livre, os ingressos custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia-entrada). A venda de ingressos tem início nesta quinta-feira (17/09), às 15h, no site FeverUp ou na bilheteria do Theatro.



O Programa Aprendiz Musical é realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.



Serviço



Soul Aprendiz - O Musical

Dias 2 e 3 de outubro (sexta e sábado), às 19h

Theatro Municipal de Niterói – Rua XV de Novembro, 35, Centro

Duração: 90 minutos

Classificação: livre

Ingressos à venda pelo site FeverUp ou na bilheteria do Theatro: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia-entrada)



