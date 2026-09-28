Niterói: tema está alinhado às ações desenvolvidas pela NitTrans para ampliar a segurança viária na cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: tema está alinhado às ações desenvolvidas pela NitTrans para ampliar a segurança viária na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 28/09/2026 08:50

NitTrans marcou presença no lançamento do Guia de Gestão de Velocidades, iniciativa que reúne orientações e estratégias voltadas à redução de mortes e lesões no trânsito e à promoção de deslocamentos mais seguros nas cidades brasileiras. O evento “Guia de Gestão de Velocidade: Caminhos para uma Mobilidade Mais Segura nos Municípios Brasileiros” é realizado pela União de Ciclistas do Brasil (UCB) e pelo WRI Brasil, com apoio da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP).

O encontro reuniu gestores públicos e equipes técnicas municipais para apresentar estratégias e experiências relacionadas à gestão de velocidades e discutir medidas capazes de reduzir a ocorrência e, principalmente, a gravidade dos sinistros de trânsito.

Para Ana Maciel, chefe do Departamento de Gestão e Modernização da NitTrans, a participação no encontro permite conhecer experiências que podem contribuir para o trabalho desenvolvido no município.

“É importante conhecer as soluções que estão sendo adotadas em outras cidades e discutir como essas experiências podem ser adaptadas à realidade de Niterói. A gestão de velocidades envolve planejamento, desenho viário e proteção dos usuários mais vulneráveis, e está diretamente relacionada ao trabalho que a NitTrans vem desenvolvendo para tornar os deslocamentos mais seguros”, destacou Ana Maciel.

O tema está alinhado às ações desenvolvidas pela NitTrans para ampliar a segurança viária em Niterói. Entre elas estão intervenções de traffic calming, readequação de cruzamentos, modernização da sinalização e reorganização viária, com atenção especial à segurança de pedestres, ciclistas e demais usuários mais vulneráveis.

Essas ações também passaram a integrar o Pacto Niterói Contra a Violência, que incorporou a segurança no trânsito às estratégias de prevenção do município. A iniciativa considera os sinistros de trânsito dentro de uma perspectiva mais ampla de enfrentamento às situações que provocam mortes e lesões.

A gestão de velocidades também está diretamente relacionada aos princípios da Visão Zero, abordagem que parte do entendimento de que mortes e lesões graves no trânsito não devem ser consideradas consequências inevitáveis da mobilidade urbana. Niterói vem avançando nessa agenda e participa de iniciativas de capacitação e planejamento voltadas à aplicação desses conceitos na política municipal de segurança viária.

A participação no lançamento também amplia o intercâmbio técnico da NitTrans com municípios e instituições que atuam na área de segurança viária. A proposta é utilizar esse conhecimento como referência para avaliar novas medidas e aperfeiçoar ações já desenvolvidas em Niterói, considerando as características de cada via e região da cidade.

Foto: Divulgação