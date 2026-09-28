Niterói: idoso morreu enquanto caminhava no calçadão da Praia das Flechas, no Ingá - Reprodução/Internet

Niterói: idoso morreu enquanto caminhava no calçadão da Praia das Flechas, no IngáReprodução/Internet

Publicado 28/09/2026 08:30





Policiais do 12º BPM também foram acionados. Segundo a Polícia Militar, não havia sinais de violência ou indícios que sugerissem morte decorrente de ação criminosa. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) do Barreto, onde passará por exames. Embora relatos mencionem a possibilidade de um infarto, a causa da morte ainda não foi confirmada pelas autoridades. Um homem de cerca de 70 anos morreu na tarde do último sábado (26) enquanto caminhava pelo calçadão da Praia das Flechas, no Ingá , em Niterói. De acordo com pessoas que estavam no local, ele estava acompanhado da esposa quando passou mal repentinamente. Testemunhas relataram que foram feitas tentativas de reanimação e que a esposa recebeu atendimento dentro de uma ambulância. O Corpo de Bombeiros não detalhou oficialmente esses procedimentos.Policiais do 12º BPM também foram acionados. Segundo a Polícia Militar, não havia sinais de violência ou indícios que sugerissem morte decorrente de ação criminosa. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) do Barreto, onde passará por exames. Embora relatos mencionem a possibilidade de um infarto, a causa da morte ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Caminhar sem orientação médica pode trazer riscos à saúde

A caminhada é uma das atividades físicas mais recomendadas por profissionais de saúde, mas especialistas reforçam que, apesar de ser simples e acessível, ela também exige cuidados. Praticar o exercício sem avaliação médica ou acompanhamento adequado pode representar riscos, especialmente para pessoas com doenças cardíacas, pressão alta, diabetes ou histórico de problemas respiratórios.



Médicos destacam que muitos praticantes iniciam caminhadas por conta própria, sem conhecer seus limites ou condições clínicas. Em casos de esforço acima do recomendado, podem ocorrer episódios de mal-estar, queda de pressão, arritmias e até eventos cardíacos mais graves. A ausência de orientação também aumenta a chance de lesões musculares e articulares, principalmente em quem não está habituado à atividade.



Outro ponto ressaltado por profissionais é que a caminhada, embora seja considerada leve, eleva a frequência cardíaca e exige preparo mínimo. Por isso, uma avaliação médica inicial é fundamental para identificar fatores de risco e definir intensidade, duração e frequência adequadas para cada pessoa.



Além da consulta, especialistas recomendam atenção a sinais como dor no peito, falta de ar, tontura, palpitações e fadiga excessiva. Ao perceber qualquer desses sintomas, o ideal é interromper a atividade e buscar atendimento.



A prática regular, quando feita com segurança, traz benefícios amplos — melhora da circulação, controle do peso, redução do estresse e fortalecimento do sistema cardiovascular. No entanto, a orientação é clara: mesmo atividades consideradas simples devem ser iniciadas com responsabilidade e acompanhamento profissional, especialmente entre idosos ou pessoas com condições pré-existentes.