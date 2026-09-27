Semana Nacional do Trânsito reúne educação, prevenção e fiscalização em Niterói - Divulgação/Claudio Fernandes

Semana Nacional do Trânsito reúne educação, prevenção e fiscalização em NiteróiDivulgação/Claudio Fernandes

Publicado 27/09/2026 13:32

Prefeitura de Niterói , por meio da Nittrans, encerrou a Semana Nacional do Trânsito com uma série de ações de educação, conscientização e fiscalização. Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a programação reforçou a importância de atitudes responsáveis e do respeito entre todos que circulam pelas ruas da cidade.

Ao longo de toda a semana, ocorreram ações com os projetos Escola Viva; Travessia Segura; Vaga Viva; Pitsop para motos e treinamento de primeiros socorros, em parceria com a Defesa Civil. Uma atividade na Praça do Pedágio da Ponte Rio-Niterói, em parceria com a Ecovias, a Polícia Rodoviária Federal e o Detran/RJ, reuniu motociclistas que participaram de ações práticas de conscientização, com simulador de embriaguez e os riscos relacionados à condução de veículos sob efeito de álcool.

A equipe de Educação para o Trânsito levou atividades para escolas públicas e particulares do município, aproximando as crianças de situações que fazem parte do dia a dia nas ruas. Os alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre a travessia segura, o respeito à faixa de pedestres e a identificação de placas e semáforos, redução de velocidade nas áreas escolares e uso do cinto de segurança e dos equipamentos de proteção.

Com uma minipista lúdica de trânsito, jogos, simulações e dinâmicas permitiram aos estudantes aprender, de forma prática e divertida, as sinalizações e comportamentos seguros. Duas escolas receberam as ações, encerrando a programação voltada aos alunos nesta semana.

“A segurança no trânsito começa muito antes de uma fiscalização ou de uma intervenção na rua. Ela também começa na educação, quando uma criança aprende que respeitar a faixa, reduzir a velocidade e prestar atenção no outro são atitudes que protegem vidas. A construção de um trânsito mais seguro depende da participação de todos”, destacou o presidente da Nittrans, Nelson Godá.

Educação que ultrapassa os muros da escola – As ações realizadas durante a Semana Nacional do Trânsito fazem parte do trabalho permanente da Nittrans de educação e conscientização da população. A proposta é fazer com que os conhecimentos adquiridos pelas crianças também cheguem às famílias, estimulando mudanças de comportamento e uma cultura de respeito entre pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.

A educação é uma das frentes da política de segurança viária que a Prefeitura de Niterói vem estruturando dentro do Pacto Niterói Contra a Violência 2. A estratégia reúne educação, engenharia, fiscalização e tecnologia, com ações definidas a partir de dados sobre acidentes e os locais de maior risco da cidade.

Entre as medidas adotadas estão os dispositivos de traffic calming, que promovem alterações físicas nas vias para reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança de quem circula pelas ruas. O conjunto de medidas tem como meta reduzir em 40% a taxa de mortalidade no trânsito até 2030.