Niterói: o cantor, compositor e produtor Enzo Yuki é uma das revelações da nova música niteroiense e também é idealizador do Aurora FestReprodução/Internet
No palco, quatro nomes que vêm construindo trajetórias individuais dentro da nova cena musical e que se encontram pela primeira vez em um projeto conjunto: Marquinhus, Bel Cortez, Enzo Yuki e Artur Di Renna. Mais do que uma soma de repertórios, a proposta é um diálogo. Cada artista traz sua identidade para dentro de uma experiência coletiva, idealizada especialmente para essa noite.
Antes e depois do show, a pista assume o protagonismo sob o comando da DJ Risoflora. A abertura fica por conta da vibe brazilian groove, antes do set conduzir a noite de vez à nostalgia com os grandes sucessos Y2K e ao clima de verão dos Summer Eletro Hits.
A TRAJETÓRIA E OS ARTISTAS
O evento nasceu em 2023, originalmente como Tayunna Fest, e a partir da segunda edição assumiu o nome atual, refletindo sua nova fase e identidade. Em 2025, o festival consolidou parcerias com marcas e ampliou o número de artistas participantes, reforçando sua relevância no cenário cultural. Helena Peres, Theo Kant, Bel Cortez e Caio Guerra se uniram aos anfitriões Artur Di Renna e Enzo Yuki, elevando ainda mais a qualidade e a diversidade do festival.
Um dos idealizadores e produtores do Aurora Fest é o cantor, compositor e produtor musical Enzo Yuki – artista de Niterói e que aborda em suas músicas as desilusões amorosas de quem está descobrindo o amor e a si mesmo, retratando de forma intensa e livre de amarras a melancolia, a paixão e uma ponta de otimismo. Os EPs “Saudade” e “Melancolia Otimista” contam com a produção musical de Iuri Cunha (ganhador do Grammy Latino), Matheus Cunha e Yuri Corbal, somando mais de um milhão de plays nas plataformas. O artista participou do The Voice Brasil 2025 e já tem mais de um milhão de streams nas plataformas de música.
Já Artur di Renna é músico desde os primeiros acordes que ressoaram aos cinco anos, quando ganhou seu primeiro violão. Artur tem trilhado uma jornada musical repleta de diversidade. No início de 2021, lançou seu primeiro single, intitulado "Você e o Mar". Nessa faixa, evidenciam-se as nuances de MPB, rock e surf music, refletindo a mistura das referências que adquiriu ao longo do tempo. Posteriormente, realizou suas primeiras apresentações ao vivo e alcançou a marca de nove lançados nas plataformas digitais.
Bel Cortez é cantora, compositora e atriz de Niterói. Com uma sonoridade que transita pelo pop, MPB e indie pop, suas músicas falam sobre crescimento, sonhos, afetos e as dúvidas de ser jovem. Desde o lançamento do EP girassol (2023), Bel vem construindo seu trabalho autoral com singles como “Café com Lavanda”, “Pulseira da Bahia” e “Aquele Medo de Ser Jovem”, seu lançamento mais recente. Sua trajetória também inclui colaborações como “Nem Disse Adeus”, com Enzo Yuki, e “Mais Que Eu”, parceria com Esther Samuel lançada pela Biscoito Fino, na qual assina composição. Ao longo de sua trajetória, já trabalhou ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Jane Duboc, Fátima Regina, Dalto, Milton Guedes e Nico Rezende.
PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Através da parceria com a Broto Pizza, o festival realizou a Broto Sessions com os artistas participantes, apresentando versões intimistas de suas músicas autorais. O projeto foi gravado dentro de uma das unidades da Broto e está disponível no canal oficial do festival no YouTube. A iniciativa reforça o compromisso do festival em explorar novos formatos e aproximar o público das trajetórias criativas dos artistas envolvidos. E em parceria com a Oh!, o festival lançou dois modelos exclusivos de óculos, desenvolvidos especialmente para a edição de 2025. Além disso, cada artista recebeu um modelo personalizado, refletindo sua identidade única. A colaboração com a marca trouxe um toque de estilo e personalidade ao evento, ampliando a conexão entre os artistas e o público. O Aurora Fest 2026 é um evento apoiado pela Broto Pizza & Artigran.
SERVIÇO:
Aurora Fest 2026
Data: 16 de outubro, às 20 horas
Local: Guarderya Beach Club
Estrada General Eurico Gaspar Dutra, 211 Jurujuba - Niterói
Ingressos em: https://www.sympla.com.br/evento/aurora-fest/3543591
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