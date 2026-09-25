Niterói: o cantor, compositor e produtor Enzo Yuki é uma das revelações da nova música niteroiense e também é idealizador do Aurora Fest - Reprodução/Internet

Niterói: o cantor, compositor e produtor Enzo Yuki é uma das revelações da nova música niteroiense e também é idealizador do Aurora FestReprodução/Internet

Publicado 25/09/2026 17:54

Aurora Fest 2026 chega à sua terceira edição consolidado como um dos principais festivais de música autoral da região. É uma celebração à música autoral niteroiense desde o seu nascedouro. Desta vez serão duas noites no Guarderya Beach Club, em Jurujuba, no dia 16 de outubro, a partir das 20 horas.