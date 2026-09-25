Niterói: Festa da virada terá ainda Alceu Valença e a escola de samba Unidos do Viradouro, além da Orquestra do Aprendiz Musical e a tradicional queima de fogosDivulgação/Ascom
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