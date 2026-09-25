Niterói: Festa da virada terá ainda Alceu Valença e a escola de samba Unidos do Viradouro, além da Orquestra do Aprendiz Musical e a tradicional queima de fogos - Divulgação/Ascom

Niterói: Festa da virada terá ainda Alceu Valença e a escola de samba Unidos do Viradouro, além da Orquestra do Aprendiz Musical e a tradicional queima de fogosDivulgação/Ascom

Publicado 25/09/2026 09:10

Niterói prepara uma grande celebração para receber 2027. A Prefeitura confirmou João Gomes como a principal atração do Réveillon da cidade . O cantor, um dos maiores nomes da nova geração da música brasileira, encerra uma noite que também terá Alceu Valença, a bateria da Unidos do Viradouro e a Orquestra do Programa Aprendiz Musical.

De acordo com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, essa será a melhor festa da virada da cidade. "É com muita alegria que confirmamos o João Gomes como a grande atração do nosso Réveillon de Niterói na virada de 2026 para 2027. Um artista jovem, de apenas 24 anos, que se tornou uma das maiores revelações da música brasileira. Teremos uma grande festa com o Aprendiz Musical abrindo a programação, seguido por Viradouro, Alceu Valença e, após a tradicional queima de fogos, o show do João Gomes para botar todo mundo para dançar. O Réveillon de Niterói será o melhor da nossa história, preparado para a juventude e para as famílias, em um clima de muita paz, celebração e confraternização”, destacou Rodrigo Neves.

A programação começa com a apresentação da Orquestra do Programa Aprendiz Musical, reunindo jovens músicos de Niterói. Em seguida, Alceu Valença sobe ao palco levando ao público grandes sucessos de sua carreira.

Na sequência, é a vez da bateria da Unidos do Viradouro colocar o samba no centro da festa e embalar o público na chegada do novo ano.

À meia-noite, a tradicional queima de fogos marca a chegada de 2027. Logo depois, João Gomes assume o palco para encerrar a noite com seus sucessos, levando ao Réveillon de Niterói o forró e o piseiro, que o transformaram em um dos principais artistas de sua geração.