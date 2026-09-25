Niterói: com intervenções voltadas para a mobilidade e segurança da população, 1,24 km de vias receberão melhorias - Leonardo Simplício/Ascom

Niterói: com intervenções voltadas para a mobilidade e segurança da população, 1,24 km de vias receberão melhoriasLeonardo Simplício/Ascom

Publicado 25/09/2026 08:20

A reurbanização do bairro de Santo Antônio segue a todo vapor. A Prefeitura de Niterói realiza intervenções em seis ruas da região ampliando a rede de drenagem, pavimentação e urbanização. Com investimento de R$ 7,3 milhões, as ruas que recebem a requalificação são Santo Amaro, Santa Cássia, São Pedro de Itaipu, São Fábio, Santo Eduardo e São Mário. As obras são realizadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) e têm como intuito reduzir alagamentos e melhorar a mobilidade no bairro.

Na Rua São Márcio, as equipes finalizam a instalação da rede de drenagem principal e das redes auxiliares. Também estão em andamento a demolição das calçadas, a construção de meios-fios e sarjetas e a implantação de rampas de acessibilidade. Nos próximos trabalhos, há previsão da construção de rampas de acesso às casas dos moradores, a preparação da base para a pavimentação e a implantação de estacionamentos nos comércios localizados na esquina com a Avenida Francisco da Cruz Nunes.

As intervenções nas demais ruas seguirão o mesmo padrão da Rua São Márcio. Os serviços obedecem ao cronograma da obra e às orientações da NitTrans para o tráfego de veículos e acesso às residências.

O projeto vai reduzir os problemas de alagamento e melhorar a circulação na região. Entre os serviços programados, estão a instalação de novas redes de drenagem, pavimentação, urbanização e implantação de sinalização vertical e horizontal.

Com investimento de R$ 7,3 milhões, a conclusão das obras está prevista para janeiro de 2027, trazendo mais qualidade de vida e segurança para moradores e visitantes da Região Oceânica.Com investimento de R$ 7,3 milhões, as ruas que recebem a requalificação são Santo Amaro, Santa Cássia, São Pedro de Itaipu, São Fábio, Santo Eduardo e São Mário, totalizando 1,24 quilômetro de vias. As obras, que são realizadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), têm como intuito reduzir alagamentos e melhorar a mobilidade no bairro.

Na Rua São Márcio, as equipes finalizam a instalação da rede de drenagem principal e das redes auxiliares. Também estão em andamento a demolição das calçadas, a construção de meios-fios e sarjetas e a implantação de rampas de acessibilidade. Nos próximos trabalhos, há previsão da construção de rampas de acesso às casas dos moradores, a preparação da base para a pavimentação e a implantação de estacionamentos nos comércios localizados na esquina com a Avenida Francisco da Cruz Nunes.

As intervenções nas demais ruas seguirão as mesmas atividades realizadas na São Márcio. Os serviços obedecem ao cronograma da obra e às orientações da NitTrans para o tráfego de veículos e acesso às residências. O projeto prevê a recuperação de 1,24 km de vias e tem como objetivo reduzir os problemas de alagamento e melhorar a circulação na região. Entre os serviços programados estão a instalação de novas redes de drenagem, pavimentação, urbanização e implantação de sinalização vertical e horizontal. Com investimento de R$ 7,3 milhões, a conclusão das obras está prevista para janeiro de 2027, trazendo mais qualidade de vida e segurança para moradores e visitantes da Região Oceânica.