Niterói: Jovem foi localizado na Engenhoca após investigação da DPCA - Reprodução/Internet

Niterói: Jovem foi localizado na Engenhoca após investigação da DPCAReprodução/Internet

Publicado 24/09/2026 15:20





Segundo a Polícia Civil, o jovem seria responsável pela função de “vapor” em uma comunidade da região. As investigações apontam ainda que ele teria participado de uma ação de resistência à abordagem de policiais militares, ocasião em que foram efetuados disparos contra os agentes. O Dia



Apreensão após investigação

Um adolescente foi apreendido nesta terça-feira (22), na Engenhoca, Zona Norte de Niterói, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e de participação em uma ocorrência de troca de tiros com policiais militares em 2024.Segundo a Polícia Civil, o jovem seria responsável pela função de “vapor” em uma comunidade da região. As investigações apontam ainda que ele teria participado de uma ação de resistência à abordagem de policiais militares, ocasião em que foram efetuados disparos contra os agentes. O Dia

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói, após um trabalho de inteligência. Os agentes cruzaram dados, analisaram informações e monitoraram possíveis rotas e endereços ligados ao adolescente até localizá-lo. O jovem foi apreendido por atos análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.







Foto: Divulgação / Polícia Civil





