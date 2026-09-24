Niterói: equipe da Escola Municipal João Brazil vai representar a cidade em competição com estudantes de todo o país - Divulgação/Ascom

Niterói: equipe da Escola Municipal João Brazil vai representar a cidade em competição com estudantes de todo o paísDivulgação/Ascom

Publicado 24/09/2026 11:06





A equipe Autobots JB é formada pelos estudantes Luiz Gabriel, Richard, Luiz Miguel e Gabriel, sob orientação da professora Evelyn Crespo. A classificação para a etapa nacional foi um dos destaques da participação da Rede Municipal de Educação na fase estadual da OBR, que reuniu mais de 20 equipes de escolas públicas e privadas de diferentes municípios do estado. Ao todo, seis equipes de Niterói participaram da competição: cinco da Escola Municipal João Brazil (JB Discovery, Autobots JB, JB Defender, JB Storms e Super Girls JB) e a NitThec, do Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto.



“É muito especial ver nossos estudantes se destacando em uma competição nacional tão importante. Isso mostra que estamos no caminho certo, e seguiremos trabalhando para ampliar as oportunidades para nossas crianças e jovens. A robótica, a tecnologia e a inovação estão ganhando cada vez mais espaço na nossa Rede. Temos trabalhado para levar essas vivências para nossas escolas e também para o Centro de Formação Darcy Ribeiro. A classificação da Autobots JB para a etapa nacional e os prêmios conquistados pelas nossas equipes são motivo de muito orgulho e mostram a dedicação dos estudantes e professores”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.



Premiações Estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói conquistaram o primeiro lugar na modalidade Resgate Nível 1 da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). A equipe de robótica Autobots JB, da Escola Municipal João Brazil, no Morro do Castro, garantiu a classificação para a etapa nacional da competição após a disputa realizada nos dias 19 e 20 de setembro, em Volta Redonda. Em novembro, os estudantes vão representar a Rede Municipal de Niterói em João Pessoa, na Paraíba, onde vão competir com equipes de diferentes estados brasileiros.A equipe Autobots JB é formada pelos estudantes Luiz Gabriel, Richard, Luiz Miguel e Gabriel, sob orientação da professora Evelyn Crespo. A classificação para a etapa nacional foi um dos destaques da participação da Rede Municipal de Educação na fase estadual da OBR, que reuniu mais de 20 equipes de escolas públicas e privadas de diferentes municípios do estado. Ao todo, seis equipes de Niterói participaram da competição: cinco da Escola Municipal João Brazil (JB Discovery, Autobots JB, JB Defender, JB Storms e Super Girls JB) e a NitThec, do Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto.“É muito especial ver nossos estudantes se destacando em uma competição nacional tão importante. Isso mostra que estamos no caminho certo, e seguiremos trabalhando para ampliar as oportunidades para nossas crianças e jovens. A robótica, a tecnologia e a inovação estão ganhando cada vez mais espaço na nossa Rede. Temos trabalhado para levar essas vivências para nossas escolas e também para o Centro de Formação Darcy Ribeiro. A classificação da Autobots JB para a etapa nacional e os prêmios conquistados pelas nossas equipes são motivo de muito orgulho e mostram a dedicação dos estudantes e professores”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Além da classificação da Autobots JB, outras equipes da Rede Municipal também conquistaram premiações na etapa estadual. A NitThec, que participou pela primeira vez da OBR, recebeu o Prêmio Robustez. A equipe é formada pelas estudantes Julia, Maitê e Jade, com orientação da professora Evelyn Crespo e apoio da auxiliar Julia Roxo.



As equipes da Escola Municipal João Brazil também se destacaram. A Super Girls JB conquistou o Prêmio Melhor Mecânica, na modalidade Robótica Artística, com as integrantes Alyce, Anna Sophia, Manuella e Geovanna. Já a JB Defender foi premiada na modalidade Resgate Nível 2. A equipe é formada pelos estudantes Rafael, João Gabriel e Danilo, sob orientação do professor Carlos Henrique.



A professora Evelyn Crespo coordena as atividades de robótica no Centro de Formação Darcy Ribeiro e é uma das responsáveis pelas equipes da Escola Municipal João Brazil. Ela acompanhou a Autobots JB durante a preparação para a competição e destacou a evolução dos estudantes ao longo das etapas.



“A João Brazil tem um histórico. A gente vem fortalecendo ao longo dos anos a robótica educacional e de competição com os nossos alunos. Estamos conseguindo fazer um trabalho de base, em que os alunos menores vão progredindo dentro da robótica. Esses alunos competiram no ano passado e, este ano, fizemos um trabalho específico, com mais maturidade e conhecimento de programação, e eles conseguiram ir evoluindo, inclusive dentro da própria competição. O robô deles gabaritou a pista, não apresentou nenhum erro, e com isso conseguimos esse grande resultado, que foi ficar em primeiro lugar. Agora, estamos trabalhando para ser destaque e ficar entre as dez melhores escolas do Brasil”, destacou Evelyn Crespo.



Expectativa para a etapa nacional - Capitão da Autobots JB, o estudante Luiz Gabriel comemorou a conquista e a primeira classificação da equipe para a etapa nacional.



“Me sinto muito feliz, por mim e por toda a equipe. A gente trabalhou muito pra isso, e chegamos na Nacional pela primeira vez. Sei que vamos encontrar dificuldades, mas vamos resolver”, afirmou Luiz Gabriel.



Richard Henrique, de 12 anos, também destacou a evolução da equipe entre as etapas da competição.



“Na Etapa Regional ficamos em sexto lugar, trabalhamos muito para aprimorar o nosso robô, e na Estadual chegamos em primeiro. A sensação é muito boa”, contou Richard.



Etapa Nacional - A etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica será realizada de 23 a 29 de novembro, no Centro de Convenções de João Pessoa (PB). O evento integra a programação do Robótica 2026, que reúne também a Competição Brasileira de Robótica (CBR), a Mostra Nacional de Robótica e outras atividades científicas.







Fotos: Divulgação



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