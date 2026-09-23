Niterói: explosões provocaram um forte clarão azul e foram acompanhadas por oscilações no fornecimento de energia elétrica na região - Reprodução/Internet

Niterói: explosões provocaram um forte clarão azul e foram acompanhadas por oscilações no fornecimento de energia elétrica na regiãoReprodução/Internet

Publicado 23/09/2026 13:46





As explosões provocaram um forte clarão azul e foram acompanhadas por oscilações no fornecimento de energia elétrica na região. O barulho chamou a atenção de moradores, comerciantes e pedestres que estavam no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



Causa ainda não foi informada

Duas explosões sucessivas em um poste da rede elétrica assustaram moradores e pessoas que passavam pela Avenida Roberto Silveira, em Niterói, na manhã desta quarta-feira (23). O incidente aconteceu na esquina com a Avenida Sete de Setembro, próximo à Droga Raia.As explosões provocaram um forte clarão azul e foram acompanhadas por oscilações no fornecimento de energia elétrica na região. O barulho chamou a atenção de moradores, comerciantes e pedestres que estavam no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Ainda não há informações sobre o que provocou as explosões na estrutura da rede elétrica. O incidente ocorreu durante o período de chuva registrado na cidade. Moradores também relataram picos de energia no momento das explosões. Em situações envolvendo equipamentos da rede elétrica, a orientação é manter distância de postes, cabos e outros componentes que apresentem sinais de falha, sem tentar realizar qualquer tipo de intervenção. Até a última atualização, não havia informações sobre a causa do incidente ou eventuais impactos prolongados no fornecimento de energia na região.