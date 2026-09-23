Niterói: ocorrência aconteceu durante uma operação na região contra ferros-velhosReprodução/Internet

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Leonardo Soares
Um homem de 26 anos foi preso com uma pistola calibre 9 milímetros, 17 munições e um rádio transmissor durante uma ação da Polícia Militar na Comunidade do Palácio, no Ingá, em Niterói. A ocorrência aconteceu durante uma operação na região contra ferros-velhos.

Segundo o 12º BPM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam uma incursão pela Rua Getúlio Vargas quando perceberam um homem carregando um rádio transmissor. Ao notar a aproximação dos policiais, ele teria fugido e levado uma das mãos à cintura, o que levantou a suspeita de que estivesse armado. Ainda de acordo com a PM, o homem entrou em uma residência durante a fuga e teria escondido o material que carregava. Em seguida, deixou o imóvel e tentou se apresentar como morador do local, mas acabou abordado pelos agentes.

Pistola foi encontrada em residência
Questionado pelos policiais sobre o material escondido, o suspeito teria informado que se tratava de uma pistola 9 mm e de um rádio transmissor. Os agentes foram até o imóvel indicado e localizaram a arma, acompanhada de um carregador com 17 munições.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 76ª DP, no Centro de Niterói. Segundo a Polícia Militar, após os procedimentos na delegacia, ele permaneceu preso à disposição da Justiça pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já possuía uma anotação criminal anterior por tráfico de drogas.