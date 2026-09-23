Niterói: ocorrência aconteceu durante uma operação na região contra ferros-velhosReprodução/Internet
Segundo o 12º BPM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam uma incursão pela Rua Getúlio Vargas quando perceberam um homem carregando um rádio transmissor. Ao notar a aproximação dos policiais, ele teria fugido e levado uma das mãos à cintura, o que levantou a suspeita de que estivesse armado. Ainda de acordo com a PM, o homem entrou em uma residência durante a fuga e teria escondido o material que carregava. Em seguida, deixou o imóvel e tentou se apresentar como morador do local, mas acabou abordado pelos agentes.
Pistola foi encontrada em residência
O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 76ª DP, no Centro de Niterói. Segundo a Polícia Militar, após os procedimentos na delegacia, ele permaneceu preso à disposição da Justiça pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já possuía uma anotação criminal anterior por tráfico de drogas.
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