Niterói: município permanece em Estágio de Atenção desde terça-feira (22), devido às condições meteorológicas - Reprodução/Internet

Niterói: município permanece em Estágio de Atenção desde terça-feira (22), devido às condições meteorológicasReprodução/Internet

Publicado 23/09/2026 13:39





No Barreto, um acidente deixou o início da Avenida do Contorno parcialmente interditado. Um carro bateu contra a mureta da via, e uma das duas faixas disponíveis no trecho precisou ser bloqueada. Uma viatura da Polícia Militar auxiliou no atendimento. A interdição provocou congestionamento na altura do Barreto, com reflexos que chegaram até Neves.



Trânsito apresenta retenções

chuva que atinge Niterói desde a madrugada desta quarta-feira (23) provocou bolsões de água em diferentes pontos da cidade e complicou o trânsito em alguns trechos. O município permanece em Estágio de Atenção desde terça-feira (22), devido às condições meteorológicas.No Barreto, um acidente deixou o início da Avenida do Contorno parcialmente interditado. Um carro bateu contra a mureta da via, e uma das duas faixas disponíveis no trecho precisou ser bloqueada. Uma viatura da Polícia Militar auxiliou no atendimento. A interdição provocou congestionamento na altura do Barreto, com reflexos que chegaram até Neves.

Às 7h, o sentido Rio da Ponte Rio-Niterói apresentava lentidão dos acessos até o Vão Central, com tempo estimado de travessia em 18 minutos. No sentido Niterói, o fluxo era normal, com travessia prevista em 13 minutos. Também havia registros de bolsões de água no Barreto, Ingá e Centro. Na Avenida Roberto Silveira, foram registradas retenções. Na Região Oceânica, a Rotatória do Multicenter apresentava fluxo normal.



Previsão de chuva e ventos



A chuva persistia após uma madrugada de precipitações na cidade. Para esta quarta-feira, a previsão indica céu encoberto, com pancadas de chuva moderada a forte durante a madrugada e chuva fraca a moderada ao longo da manhã. Também são esperadas rajadas de vento moderadas a fortes durante a madrugada e a manhã, além de queda nas temperaturas devido à passagem de uma frente fria.



A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para Niterói, válido das 18h desta quarta-feira (23) até as 3h de sexta-feira (25). A previsão é de ondas entre 2,5 e 3 metros, com direção Sul/Sudeste.



A Defesa Civil orienta moradores e frequentadores a evitarem o banho de mar e a prática de esportes nas praias durante o período. Também recomenda não permanecer em mirantes ou locais próximos ao mar e orienta pescadores a não navegarem enquanto durar a ressaca.



Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelos telefones 199 e 2620-0199.